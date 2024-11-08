Ким Крокдашьян выиграла гонку крокодилов в Австралии

Гребнистый крокодил, названный в честь Ким Кардашьян — Ким Крокдашьян, выиграл в гонке, обогнав юных сородичей. Соревнование среди молодых рептилий проводилось в австралийском Дарвине, пишет TMZ. Город был назван в честь натуралиста Чарльза Дарвина, автора теории эволюции видов.
Достигающая в длину 90 см рептилия Ким Крокдашьян быстро вырвалась вперед, оставив позади себя соперников. Серебро и бронза достались крокодилам Крок-н-Роллу (Croc’n'Roll) и Изворотливой Сосиске (Slippery Sausage).
Соревнование ежегодно проводится местной таверной, гости собираются посмотреть, как шесть детенышей крокодилов мчатся по «трассе». Как отметили в TMZ, несмотря на то, что Ким Крокдашьян и ее собратья выглядят мило, они относятся к одному из самых крупных видов крокодилов, взрослые особи которого вырастают до 6 м.
Таблоид также напомнил, что Ким Крокдашьян одержала победу в гонках всего через неделю после того, как Ким Кардашьян примерила на Хэллоуин образ аллигатора-альбиноса.
Еще один прославившийся на весь мир гребнистый крокодил — Кассиус. Он был внесен в Книгу Гиннесса как самый крупный из обитающих в неволе крокодилов. Гигант достигал в длину 5,48 м. Кассиуса выловили в реке Финнис в 1984 году, так как он причинял беспокойство окружающим. Агрессивный хищник нападал на скот и винты лодок — скорее всего, так он и получил множество шрамов, потерял лапу, часть морды и 15 см хвоста. С середины октября самочувствие Кассиуса стало ухудшаться, в начале ноября крокодил-рекордсмен умер.