Ким Крокдашьян выиграла гонку крокодилов в Австралии

Еще один прославившийся на весь мир гребнистый крокодил — Кассиус. Он был внесен в Книгу Гиннесса как самый крупный из обитающих в неволе крокодилов. Гигант достигал в длину 5,48 м. Кассиуса выловили в реке Финнис в 1984 году, так как он причинял беспокойство окружающим. Агрессивный хищник нападал на скот и винты лодок — скорее всего, так он и получил множество шрамов, потерял лапу, часть морды и 15 см хвоста. С середины октября самочувствие Кассиуса стало ухудшаться, в начале ноября крокодил-рекордсмен умер.