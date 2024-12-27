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Ким Чен Ын сделал подарок долгожительнице из КНДР на 100-летний юбилей

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын подарил долгожительнице О Гым Сун на 100-летний юбилей «праздничный стол». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в материале.

По сообщению агентства, женщина проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён.

Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею 19 июня получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак. 29 июня Песков сообщал, что животные уже адаптируются в Москве. В свою очередь, президент РФ подарил северокорейскому лидеру вторую машину Aurus. Первый Aurus Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале.

Как рассказал «Известиям» 20 июня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пхунсан — это порода аборигенных охотничьих собак из Кореи, которая требует особого подхода к воспитанию и дрессировке. Она не признана Международной кинологической федерацией (FCI). За пределами страны редко можно услышать об этих собаках.