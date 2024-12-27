Ким Чен Ын сделал подарок долгожительнице из КНДР на 100-летний юбилей

Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею 19 июня получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак. 29 июня Песков сообщал, что животные уже адаптируются в Москве. В свою очередь, президент РФ подарил северокорейскому лидеру вторую машину Aurus. Первый Aurus Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале.