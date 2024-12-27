Ким Чен Ын сделал подарок долгожительнице из КНДР на 100-летний юбилей

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в материале.
По сообщению агентства, женщина проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён.
Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею 19 июня получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак. 29 июня Песков сообщал, что животные уже адаптируются в Москве. В свою очередь, президент РФ подарил северокорейскому лидеру вторую машину Aurus. Первый Aurus Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале.
Как рассказал «Известиям» 20 июня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пхунсан — это порода аборигенных охотничьих собак из Кореи, которая требует особого подхода к воспитанию и дрессировке. Она не признана Международной кинологической федерацией (FCI). За пределами страны редко можно услышать об этих собаках.