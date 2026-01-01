Популярные темы
Ким Чен Ын приветствовал «непобедимый союз» Северной Кореи с Россией и новые операции

Ким Чен Ын похвалил своих солдат, сражающихся на «чужой земле», поздравил их с «героической» защитой чести нации и призвал их «быть храбрыми», так как впереди будет больше зарубежных операций, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2024

«В то время как вся страна окутана праздничной атмосферой встречи Нового года, я особенно скучаю по вам, тем, кто храбро сражается на полях сражений на чужой земле даже в этот момент», — сказал он, согласно сообщению KCNA.

«Позади вас Пхеньян и Москва», — сказал северокорейский лидер. Он также похвалил солдат за укрепление «непобедимого союза» с Россией, призвав их сражаться «за братский русский народ».

Ким Чен Ын намекнул, что в этом году будет больше зарубежных операций, подчеркнув «выдающиеся подвиги, которые вы совершите на полях сражений за рубежом».

Как сообщили государственные СМИ, Ким Чен Ын отметил Новый год пышным праздничным выступлением и речью на Первомайском стадионе в Пхеньяне. На фотографиях, опубликованных KCNA, он запечатлен в сопровождении своей жены Ли Соль-джу и дочери Ким Чжу Э.