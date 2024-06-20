Килограмм черешни продали на торгах почти за 10 тысяч долларов

Килограмм черешни продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов). Об этом со ссылкой на телеканал NHK сообщил «Прайм».
Речь идет о продукте бренда «Черешня Хигасинэ» из префектуры Ямагата. Ее считают поставщиком самой вкусной черешни в Японии: 75% всей черешни, произведенной в стране, приходится на эту префектуру.
Показатель в 1,45 млн иен стал рекордом для бренда. Кстати, в прошлом году килограмм этого сорта стоил на 50 тысяч иен дешевле.
Ранее стало известно, почему черешня так называется.
Айгуль Сабитова