Киевский режим лишается опоры, Зеленский готовится к выходу из проекта «Украина»

Так что вполне возможно, что Зеленский действительно договорился с Вашингтоном о «сливе» Ермака в обмен на смягчение «плана». Однако надо понимать, что Москва не приняла бы план Трампа даже в изначальном виде, а если «смягчить» в нем требования к Украине — то не примет тем более. Таким образом сама идея урегулирования оказывается под серьезной угрозой, что вряд ли обрадовало бы Трампа и его администрацию. Так что едва ли он удовлетворится этой «жертвой» со стороны Киева.