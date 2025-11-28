Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Миндичгейт»
Произошло это после того, как к Ермаку пришли с обысками из НАБУ и САП. Обыски вроде бы закончились ничем, несмотря на то, что украинские СМИ ранее утверждали, что НАБУ готовит Ермаку следующий допрос из-за его связи с домом под Киевом, который мог строиться для Чернышова — фигуранта дела Миндича.
Это дело прогремело на всю страну и на весь мир в начале ноября, когда обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называли «кошельком» украинского президента. Оказалось, что в окружении последнего сформировался целый преступный синдикат, организовавший коррупционную схему в энергетике и «оборонке». Вскоре в деле зазвучали имена бывшего министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова, главы офиса президента Андрея Ермака и даже самого Зеленского, пока, впрочем, не в статусе обвиняемых. Пока.
Кому мешал Ермак
Ермаку давно предрекали отставку. И дело даже не в том, что он являлся раздражителем для жителей Украины, фактически сведя на нет так называемый «кейс ненависти», перенаправив негатив восприятия жителей страны с России на Банковую. Он являлся не меньшим, если не большим раздражителем для администрации Дональда Трампа, у которой он как настоящий «серый кардинал» украинской политики ассоциировался с тем человеком, который принимает решения за Зеленского, включая те, что выводили Трампа из себя еще на его первом сроке (например, отказ предоставить компромат на Байдена).
Многие эксперты уверены, что США давно хотели избавиться от Ермака и самого Зеленского, воспринимаемого с Ермаком как единой целое, однако у этой парочки были серьезные покровители в той же Европе. Например, бывший глава МИ-6 Ричард Мур. Когда он ушел в отставку в начале осени (и даже раньше), начались разговоры, что дни лишившегося «крыши» Ермака сочтены.
Разумеется, американцы и ранее знали о коррупционных делах «шайки любителей золотых горшков». Как утверждал известный журналист Такер Карлсон, информация о коррупции Ермака давно была у WSJ, но публикация задерживалась по политическим соображениям. По его словам, Ермак руководит усилиями Киева по срыву мирного плана президента США Дональда Трампа, а владельцы WSJ не хотят мира с Россией.
Очевидно, что информацией владели не только глобалисты, но и администрация Трампа, которая тоже не давала ей ходу до поры до времени. Примечательно, что «Миндичгейт» возник внезапно, как гром с ясного неба — именно тогда, когда появился план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, ряд пунктов которого вызывали у Киева и его покровителей в Европе резкое отторжение.
Скандал раскручивался с огромной скоростью. 19 ноября следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов заявил, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны. Имени главного он не назвал, но стало ясно, что в эту «графу» могут вписать кого-угодно, включая Ермака или Зеленского.
Заставить Зеленского принять план Трампа
Поверить в то, что это было объективное расследование, что следователи НАБУ и САП внезапно сами обнаружили преступную схему — трудно. Очевидно, что скандал был спровоцирован Вашингтоном (которому указанные ведомства подчинены напрямую) для того, чтобы сделать Киев более сговорчивым относительно плана Трампа.
Получилось это, судя по всему, не очень. И Зеленский, и Ермак, очевидно, почувствовав поддержку Европы, прямым текстом отвергли ряд ключевых пунктов, касающихся, в том числе, территориального вопроса и невступления Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский назначил Ермака главой переговорной команды на встрече с американцами, что могло быть воспринято в Вашингтоне как вызов.
Все могло бы закончиться ничем — как обычно, но, кажется, команда Трампа в этот раз все решила довести дело до конца. Обыски у Ермака уже были последним китайским предупреждением — дальше уголовное дело против него и, возможно, против самого Зеленского.
В начале недели «Украинская правда» сообщила, что Ермак вскоре после начала расследования коррупции в сфере энергетики поручил подконтрольным правоохранителям подготовить дело в отношении главы САП Александра Клименко, однако, как сообщила впоследствии NV, процесс выдвижения обвинения против него был остановлен. Очевидно, Вашингтон четко дал понять, что ничем хорошим для киевского режима это не закончится. И, судя по всему, в этот момент Ермак и Зеленский осознали, что игра окончена.
Большой или малой «кровью»
Было решение написать заявление об отставке инициативой самого Ермака, не желающего топить вместе с собой всю команду, или на этом настояли его подельники — неважно. Важно, что дальше. Некоторые украинские телеграм-каналы утверждают, что Ермак хочет остаться серым кардиналом без должности, а Зеленский таким примитивным образом хочет «обыграть» спонсоров.
Не исключено. Зная упертость и изворотливость этой команды, умение находить лазейку там, где ее, казалось бы, просто нет — можно предположить, что так и будет. Более того, отставку Ермака Зеленский попытается «продать» американцам как огромнейшую уступку со своей стороны: мол, вы же хотели, чтобы я убрал Ермака — я это сделал, вопреки здравому смыслу и сопротивлению всего украинского политикума, буквально, «от сердца оторвал».
Взамен Киев и Лондон будут просить Трампа смягчить требования по его плану. Интересно, что, по данным СМИ, план Трампа уже сократился с 28 пунктов до 19, что, кстати, подтвердил журналистам сам Трамп. А по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, Вашингтон пообещал Евросоюзу, что на предстоящих переговорах с Россией они не будут обсуждать вопросы вступления Украины НАТО.
Так что вполне возможно, что Зеленский действительно договорился с Вашингтоном о «сливе» Ермака в обмен на смягчение «плана». Однако надо понимать, что Москва не приняла бы план Трампа даже в изначальном виде, а если «смягчить» в нем требования к Украине — то не примет тем более. Таким образом сама идея урегулирования оказывается под серьезной угрозой, что вряд ли обрадовало бы Трампа и его администрацию. Так что едва ли он удовлетворится этой «жертвой» со стороны Киева.
Когда коррупционный скандал только разгорался, многие СМИ гадали, сможет ли Зеленский отделаться «малой кровью» (к примеру, увольнением двух министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук) или же нет. Однако вопрос выглядит иначе: кто в конечном итоге, будет подписывать соглашение с стороны Украины, и это может быть отнюдь не Зеленский. Тем более, что президент РФ накануне вновь акцентировал внимание на его нелегитимности, то есть токсичности для любых переговоров.
А сможет ли Зеленский без Ермака
В любом случае, даже если Зеленский и удержится сам, а Ермак реально будет отстранен от власти, надо понимать, что удар по просроченному нанесен более, чем серьезный, ведь Ермак был не просто важным кирпичиком в стене киевского режима, а его несущей конструкцией, и не очень понятно, сможет ли сам режим существовать без него.
Если и сможет, то уже в качестве полноценной марионетки, управляемой из Вашингтона, каждый шаг которой должен быть согласован, и никакой самодеятельности. В противном случае, возможно, даже не потребуются обвинения в коррупции против самого Зеленского — без Ермака (которого справедливо именовали не только «серым кардиналом», но и фактическим «диктатором» Украины) его позиции ослабнут многократно, включая позиции в собственной партии. Да и друзья и подельники Зеленского тоже воспримут отставку Ермака как слабость и метания шефа.
Тем более, что все они повязаны не только украденными деньгами, но и кровью. А значит, спокойно уйти в отставку и уехать в свой лондонский домик у «президента» Украины не выйдет уже точно!
У Ермака на это пока больше шансов, если, конечно, британцы захотят его принять после того, как он провал возложенную на него миссию.