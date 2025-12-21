Популярные темы
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Фонд Lechmar, некоммерческое подразделение польской компании PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого скандала вокруг оборонных закупок для Украины, продолжает официальное сотрудничество с украинскими властями, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Источник: © РИА Новости

Связь фонда Lechmar с польской компанией PHU Lechmar подтверждается составом руководства, выяснило РИА Новости. Президент фонда Даниэль Скоржевский является членом правления компании, а ее совладелец Анджей Пекала входит в совет фонда.

Так, в сентябре фонд поставил оборудование, включая ноутбуки и 3D-принтеры, в школы прифронтовых районов Запорожской и Сумской областей. О реализации этой программы публично сообщал министр иностранных дел Украины в социальных сетях.

Кроме того, фонд стал одним из финансовых партнеров гуманитарной инициативы, организованной посольством Украины в Польше. В ноябре 2025 года при его поддержке была проведена поездка для детей украинских военнослужащих. Согласно сообщениям диппредставительства, дети в течение недели находились в Бещадских горах, ходили в походы, поднимались на гору Тарница, играли в командные игры и посещали мастер-классы.

Скандал вокруг польской компании PHU Lechmar разгорелся после заявлений депутата Верховной рады Ярослава Железняка о сомнительных оборонных закупках. В декабре 2024 года он заявил, что контракт на 23 миллиарда гривен (более 552 миллионов долларов) вывели из системы Агентства оборонных закупок и передали Государственной пограничной службе Украины. По словам депутата, это позволило обойти стандартные процедуры контроля и предусмотреть для польской компании аванс в размере 100%.

Свои заявления Железняк также подкрепил публикацией письма Агентства оборонных закупок, в котором говорилось о контракте на 70,6 миллиона евро, заключенном с PHU Lechmar в конце 2023 года и к тому моменту не выполненном.

Отдельное внимание к деятельности компании привлекло недавнее заявление Службы внешней разведки России, которая сообщила, что окружение бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака могло использовать PHU Lechmar в схемах по выводу западной финансовой помощи. Украинские власти эти заявления оставили без комментариев.