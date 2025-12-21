Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала

Кроме того, фонд стал одним из финансовых партнеров гуманитарной инициативы, организованной посольством Украины в Польше. В ноябре 2025 года при его поддержке была проведена поездка для детей украинских военнослужащих. Согласно сообщениям диппредставительства, дети в течение недели находились в Бещадских горах, ходили в походы, поднимались на гору Тарница, играли в командные игры и посещали мастер-классы.