Киев пригрозил Варшаве ответом на запрет бандеровской символики

«Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. В то же время любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказал источник.