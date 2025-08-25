Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев пригрозил Варшаве ответом на запрет бандеровской символики

Любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в обществе, заявил источник в украинском дипведомстве.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инициативы Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют от Киева соответствующей реакции. Об этом, как сообщает издание «Европейская правда», заявил источник в украинском дипведомстве.

«Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. В то же время любые политизированные решения об уравнивании украинских символов с нацистскими и коммунистическими могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — сказал источник.

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии. Он также предложил установить уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и символики, тем самым уравняв ее с фашистской.