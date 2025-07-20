Киевский режим внезапно ополчился против всех солдат Вооруженных сил Украины, добровольно сдавшихся в плен российской армии. Им постепенно перестают начислять ежемесячные выплаты. Об этом заявила офицер отдела денежного обеспечения департамента соцобеспечения ВСУ Оксана Леконцева.
О текущих действиях украинских властей представитель армии высказалась в рамках отдельного видео. Оно было опубликовало в Telegram-канале Министерства обороны Украины. И в нем Леконцева подчеркнула, что сразу после сдачи солдата ВСУ в плен начинается расследование. Если оказывается, что тот сложил оружие добровольно — денег ему можно больше не ждать.
«Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются, если будут выявлены обстоятельства (сдачи в плен — прим. ред.) — у нас прекращается сохранение денежного обеспечения за военнослужащим», — сказала Леконцева.
Тем временем российская армия по отношению к пленным солдатам ВСУ остается куда более человечной, нежели киевский режим. Недавно один из сдавшихся украинских боевиков рассказал, что ради спасения сложивших оружие противников военнослужащие ВС РФ иногда даже жертвуют собственной жизнью. Кроме того, они активно предоставляют пленным еду и воду.