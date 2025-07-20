Киев ополчился против всех пленных: сдавшихся бойцов лишают денег

О текущих действиях украинских властей представитель армии высказалась в рамках отдельного видео. Оно было опубликовало в Telegram-канале Министерства обороны Украины. И в нем Леконцева подчеркнула, что сразу после сдачи солдата ВСУ в плен начинается расследование. Если оказывается, что тот сложил оружие добровольно — денег ему можно больше не ждать.