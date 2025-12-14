Киев не предоставил данные об «украденных» Россией детей

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.
«В результате стамбульских переговоров было предложено украинской стороне представить списки тех детей, которые, по их мнению, находятся на территории России необоснованно и незаконно. До сих пор мы не имеем этих списков на “тысячи” людей», — сказала она.
Москалькова подчеркнула, что Россия действительно спасала детей, оказывавшихся в зоне боевых действий, а затем практически все дети, родители которых заявляли о том, что их дети оказались на территории России, были возвращены.
В то же время российских детей, в том числе тех, что проживали на территории Донецкой народной республике, украинцы принудительно, вопреки воле и желанию родителей, вывозили за рубеж, в частности в Австрию.
До этого помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев устроил из темы похищения детей шоу для «сердобольных европейцев». Он обратил внимание, что российская сторона получила список из 339 детей и по каждому из этих ребят будет отрабатывать информацию.