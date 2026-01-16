Киев и США в ближайшие два дня проведут новый раунд переговоров

Посол добавила, что ближайшей возможностью для встречи Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом может стать Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 19 по 23 января. В украинскую делегацию на переговорах традиционно входят секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.