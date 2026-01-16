Популярные темы
Киев и США в ближайшие два дня проведут новый раунд переговоров

Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала очередной раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном, который должен состоятся в ближайшие два дня. Об этом она заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Источник: Reuters

Стефанишина не стала раскрывать детали встречи, включая точное место и полный состав делегаций. Она также отметила, что пока не планируется новый визит экс-комика Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.

«Наши команды продолжат работать друг с другом. В ближайшие два дня вы увидите новый раунд диалога», — сказала она.

Посол добавила, что ближайшей возможностью для встречи Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом может стать Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 19 по 23 января. В украинскую делегацию на переговорах традиционно входят секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению соглашения по Украине. В Кремле согласились с этой оценкой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский не предпринимает шагов, направленных на установление мира.