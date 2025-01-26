«Киберпонедельник» приближается: как избежать излишних трат в дни распродаж

Первый и самый главный совет — определиться с тем, что вам необходимо. В дни таких распродаж лучше обратить внимание на дорогие покупки — украшения, бытовую технику, качественную верхнюю одежду, обувь. Не стоит размениваться на мелочи — лучше заранее составить список.