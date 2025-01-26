«Киберпонедельник» приближается: как избежать излишних трат в дни распродаж

Первый и самый главный совет — определиться с тем, что вам необходимо. В дни таких распродаж лучше обратить внимание на дорогие покупки — украшения, бытовую технику, качественную верхнюю одежду, обувь. Не стоит размениваться на мелочи — лучше заранее составить список.
За неделю стоит зафиксировать цены на товары. Нередко непосредственно до акции цены специально завышают, поэтому по сути скидки нет.
Обновим телефон
«Киберпонедельник» не обходит стороной и технику. Во многих интернет-магазинах планируют скидки на телефоны. Смартфон можно будет купить за 15 000 рублей вместо 25 000. Выгода составит около 40 процентов.
Самое красивое
Качественная верхняя одежда всегда обходится недешево, поэтому в «Киберпонедельник» можно сэкономить. Например, куртка стоит 7000 рублей вместо 9000. Скидка составит почти 20 процентов.
Вкладываемся в драгметаллы
«Киберпонедельник» — возможность побаловать себя красивыми украшениями. Скидки дают и на золотые и серебряные украшения — до 50 процентов. Так, серебряный браслет может стоить 1100 рублей вместо 2200.
Все для дома
Хорошие скидки дают на пылесосы, стиральные машины, холодильники. Вполне мощный пылесос будет стоить 10 000 рублей вместо 14 100. Скидка около 30 процентов.
Нахимичили
Хорошие скидки дают и на бытовую химию, но только если брать килограммами. Стиральный порошок стоит 300 рублей вместо 400 за четыре килограмма.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дарья Васильева, маркетолог:
— «Киберпонедельник» — отличная возможность выгодно приобрести многие товары. Важно подходить к вопросу аккуратно — не попадаться на копии известных сайтов, которые распространены в период скидок, внимательно следить за скидкой и покупать в интернете — там больше выгодных предложений.