Кибербуллинг в России: дети становятся жертвами контента родителей

Агрессивные одноклассники используют фотографии и видео, размещенные взрослыми, для травли детей в интернете. За 2024 год количество таких инцидентов увеличилось на 30%, составив 23% от общего числа выявленных сетевых конфликтов, выяснили Известия.
«Родители, желая поделиться моментами из жизни своих детей, часто публикуют фото, видео или личную информацию в социальных сетях, не задумываясь о том, что их публикации могут быть использованы против их ребенка», — пояснила руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина. По ее словам, это могут быть фотографии в неловких ситуациях или видеозаписи с семейных праздников могут стать объектом насмешек со стороны одноклассников.
Последствия и меры по борьбе с травлей
В связи с возникшей проблемой многие родители начинают проявлять осторожность. «Когда дочь стала подростком, я удалила из своих соцсетей все ее детские и младенческие фотографии, где она, например, не полностью одета», — поделилась москвичка Анастасия. Она также стала спрашивать согласия у дочери на публикацию тех или иных фотографий.
Общее количество резонансных случаев буллинга среди несовершеннолетних в интернете выросло на 15% за 2024 год. Эксперты зафиксировали около 8 тысяч случаев, когда количество участников травли превышало 100 человек.
Кроме того, эксперты назвали чрезмерную открытость несовершеннолетних одной из причин травли. Дети и подростки часто публикуют много фото и видео, показывающих благосостояние их родителей и содержащих персональные данные. Эти данные могут быть использованы мошенниками и преступными группами для совершения противоправных действий.
Специалисты также акцентируют внимание на угрозах, связанных с кражей личных данных через почту и социальные сети, а также на манипуляциях в онлайн-играх и сообществах. Такое поведение может привести к тому, что детей склоняют к совершению реальных преступлений.
С развитием нейросетей стало сложнее отличить достоверную информацию от недостоверной, что также может быть использовано для манипуляций. Психологи советуют родителям интересоваться мнением детей о публикациях, чтобы показать, что они ценят их мнение и уважают границы. Если ребенок уже стал жертвой травли, важно объяснить ему, что он не одинок, и обратиться за помощью к психологу.
«Сейчас травля стала более агрессивной, ужесточилась. Ушла еще и в интернет», — подчеркнул председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. В связи с этим депутаты подготовили законопроект, который вводит понятие «травля» и предлагает комплексный механизм решения таких ситуаций с привлечением комиссии по делам несовершеннолетних. Документ планируется внести и рассмотреть в этом году.
Ранее психолог поделилась советами для родителей, как помочь ребенку не стать жертвой буллинга.