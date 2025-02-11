Кибербуллинг в России: дети становятся жертвами контента родителей

«Родители, желая поделиться моментами из жизни своих детей, часто публикуют фото, видео или личную информацию в социальных сетях, не задумываясь о том, что их публикации могут быть использованы против их ребенка», — пояснила руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина. По ее словам, это могут быть фотографии в неловких ситуациях или видеозаписи с семейных праздников могут стать объектом насмешек со стороны одноклассников.