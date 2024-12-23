Холерик: о правилах общения и подходящей работе

Они с легкостью справляются с многозадачностью, переключаются с одной работы на другую, при этом не переносят критику и ненавидят монотонность. Все эти качества свойственны обладателям такого типа темперамента как холерик. С помощью эксперта перечислим плюсы и минусы холериков, а также правила общения с ними. Также расскажем подробнее, как взаимодействовать с такими людьми и какие сферы деятельности им больше всего подходят.
Кто такой холерик простыми словами
Прежде чем объяснять, кто же такой холерик, дадим определение термину «темперамент».
«Это врожденные качества нервной системы, на основании которых формируется характер и личность человека. Это те свойства, с которыми мы родились, и чаще всего период раннего развития отражает то, к какому типу темперамента относится тот или иной человек», — рассказал Андрей Дяченко, психолог психологической службы НИУ «БелГУ».
По словам специалиста, среди взрослых людей редко встречаются обладатели чистых типов темперамента, поскольку на них накладывает серьезный отпечаток воспитание и характер. Тем не менее есть общие черты, по которым можно распознать холериков.
«Исходя из классификации Ивана Павлова холерический тип темперамента — это сильная нервная система с высокой подвижностью, которая отличается неуравновешенностью с преобладанием процессов возбуждения. Это значит, что холерику свойственно быстро переключаться между действиями, но при этом сложно контролировать свою активность. Он постоянно находится в движении и с трудом останавливает свои эмоциональные реакции или деятельность, которую уже начал», — добавил Андрей Дяченко.
Описание холерика: общая характеристика темперамента
Этому типу темперамента свойственны постоянное движение и частая смена разных видов деятельности. Расскажем подробнее, какие еще качества присущи холерикам.
1. Многозадачны
Благодаря природной энергичности и способности быстро переключаться с одной деятельности на другую, холерики легко справляются со множеством дел в течение дня.
2. Не выносят монотонность
Холерикам сложно долгое время концентрироваться на выполнении одной и той же задачи, особенно если она им неинтересна.
3. Уверены в себе
У холериков развиты лидерские качества. За счет высокого уровня энергии, решительности и целеустремленности они способны сплотить вокруг себя коллектив и повести людей за собой, помогая в достижении общей цели.
4. Энергичны
Холерики активны, привыкли выполнять большой объем работы в течение дня и не терпят медлительности. Им необходимы постоянное движение, смена эмоций и впечатлений, высокие скорости во всем.
5. Импульсивны
Поскольку холерики не привыкли долго искать решение проблемы, они действуют быстро и решительно. Они готовы рисковать ради возможности не медлить, а в состоянии ожидания становятся вялыми и раздражительными.
6. Не терпят критики
Холерики на редкость целеустремленны и склонны идти до конца, если начали какие-то важное для себя дело. Остановиться на полпути им крайне трудно, поэтому они не терпят критики и действуют вопреки чужим советам, если те мешают в достижении желаемого.
7. Общительны
Холерики эмоциональны и испытывают потребность в постоянном выплескивании своих переживаний на окружающих с помощью общения. При этом коммуникацию могут усложнить постоянные перепады настроения и неспособность холерика контролировать свои импульсивные вспышки недовольства и раздражительности.
Преимущества и недостатки холерика
Перечислим основные плюсы и минусы обладателей такого типа темперамента как холерик.
|Преимущества
|Недостатки
|Быстро переключаются с одной деятельности на другую
|Не выносят рутину и монотонность
|Легко справляются с многозадачностью
|Плохо воспринимают критику
|Энергичны и продуктивны
|Раздражительны
|Быстро усваивают новую информацию
|Неспособны контролировать эмоции
|Уверены в себе
|Импульсивны
|Решительны
|Не умеют ждать
|Общительны
|Вспыльчивы, неуравновешенны
|Целеустремленны
|Стремятся получить все и сразу
|Ответственны
|Не терпят контроля над собой
|Имеют сильные лидерские качества
|Излишне эмоциональны
Как холерики взаимодействуют с другими типами темперамента
По словам Андрея Дяченко, холерики способны найти общий язык с обладателями любых типов темперамента, но с сангвиниками и меланхоликами им, например, проще, чем с флегматиками.
Холерики и сангвиники
С сангвиниками холерики обычно схожи своей внутренней активностью, подвижностью в работе, коммуникабельностью и легкостью на подъем. Оба типа экстравертны, при этом холерики менее стрессоустойчивы, их легче вывести из эмоционального равновесия.
Холерики и меланхолики
С меланхоликами холерики могут быть связаны своей нестабильностью, эмоциональностью и неуравновешенностью вкупе со сложным контролем эмоций. Оба типа высокочувствительны, при этом вспышки раздражения холерика могут травмировать меланхолика, так как он может принимать их на свой счет. В целом оба типа неплохо совместимы, но не на длительной основе, так как полярность черт может осложнять коммуникацию.
Холерики и флегматики
«Сложнее всего холерикам найти общий язык с флегматиками. Они схожи только в силе нервной системы, при этом у последних преобладают процессы торможения над возбуждением, что заставляет их долго погружаться в одну тему и долго в ней находиться. Для холериков это совершенно неприемлемо. И эта некоторая взбалмошность и неустойчивость холериков кажется флегматикам слишком дезорганизующей, мешает им погружаться в свои инертные, сложные и томные дела», — объяснил Андрей Дяченко.
Как определить, что вы холерик, с помощью теста
В интернете в свободном доступе можно найти множество тестов, помогающих определить свой тип темперамента. Но для получения правдивого результата важно хорошо разбираться в себе, максимально честно отвечать на вопросы и исключить влияние сиюминутного настроения.
Самыми популярными тестами для оценки собственного темперамента считаются:
тест MBTI Майерс-Бриггс;
«Большая пятерка личностных качеств»;
тест Айзенка.
Все тесты включают перечень вопросов, позволяющих определить тип темперамента, доминирующий в человеке. Важно помнить, что чистый тип сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика встречается довольно редко — обычно в личности смешаны черты всех темпераментов с преобладанием одного.
Как общаться с холериком
Андрей Дяченко считает, что при общении мы сталкиваемся скорее с характером человека, нежели с темпераментом, поэтому нельзя однозначно сказать, как лучше общаться с холериком. Но специалист все же дал несколько действенных рекомендаций:
холерику сложно воспринимать призывы к остановке, будь то порицание или критика. Легче дать ему какую-то другую задачу, которая заинтересует его и отвлечет от выполнения нежелательной деятельности;
холерику сложно воспринимать критику за счет того, что его нервная система не позволяет быстро и легко остановить собственный импульс, как, например, флегматику;
честность и прямота — ключевые элементы коммуникации с холериками;
желательно учитывать потребность холериков в уважении и независимости;
холерикам необходимо одобрение их инициатив и поддержка в начинаниях;
важно грамотно направлять неуемную энергию холерика в нужное русло и помогать ему контролировать свои эмоции без критики.
«Но хотелось бы подчеркнуть, что наши характеры иногда настолько сильно компенсируют и преобразуют наш темперамент, что первичное ощущение, что перед нами холерик, может не совпадать с действительностью. Качества характера гораздо лучше помогают понять, как взаимодействовать с человеком», — подчеркнул психолог.
Мнение психолога
Андрей Дяченко рассказал, какие сферы деятельности лучше всего подходят холерикам.
«Им гораздо легче не останавливаться, а сразу переключаться на какое-то другое дело. Это основное, что мы можем замечать в холерических типах, — им проще подавить одно возбуждение другим. Профессия холерика должна быть нацелена на возможность быстрой смены деятельности, при этом исключать инертность», — отметил эксперт.
Холерикам сложно выдержать монотонность, они постоянно отвлекаются и пытаются найти более интересное занятие. Они не способны долго концентрироваться на одном и том же процессе.
«Больше всего им подходит работа со множеством небольших, но важных задач, между которыми они переключаются в течение дня, и, как белка в колесе, пытаются все это преодолеть», — заключил Андрей Дяченко.
Главное о холериках
Подведем итоги материала и перечислим главные качества людей, обладающих таким типом темперамента как холерик.
1. Эти люди выделяются своей эмоциональностью, энергичностью, активностью и решительностью. Они обладают сильной, но неуравновешенной нервной системой, поэтому вспыльчивы, переменчивы и с трудом контролируют свои эмоции. Холерик постоянно находится в движении и не выносит рутину и монотонность.
2. Среди взрослых людей редко встречаются обладатели чистых типов темпераментов, поскольку на них накладывает серьезный отпечаток воспитание и характер.
3. К положительным качествам холериков можно отнести энергичность, общительность, активность, решительность, целеустремленность, способность вести людей за собой. К негативным — импульсивность, переменчивость, вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.
4. Больше всего холерикам подходит работа со множеством небольших, но важных задач, между которыми он может переключаться в течение дня. При этом она должна исключать инертность и монотонность.
5. Проще всего холерикам строить отношения с сангвиниками, так как у этих типов много общих черт. Сложнее всего — с флегматиками из-за полярности личностных качеств.
Автор: Оксана Артемова
Эксперт: Андрей Дяченко, психолог психологической службы НИУ «БелГУ»