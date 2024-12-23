Холерик: о правилах общения и подходящей работе

«Сложнее всего холерикам найти общий язык с флегматиками. Они схожи только в силе нервной системы, при этом у последних преобладают процессы торможения над возбуждением, что заставляет их долго погружаться в одну тему и долго в ней находиться. Для холериков это совершенно неприемлемо. И эта некоторая взбалмошность и неустойчивость холериков кажется флегматикам слишком дезорганизующей, мешает им погружаться в свои инертные, сложные и томные дела», — объяснил Андрей Дяченко.