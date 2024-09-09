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Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Супруга наследного принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон, у которой ранее обнаружили рак, сообщила в понедельник в соцсети X о завершении курса химиотерапии.

Источник: AP 2023

«Я не могу передать словами, какое это облегчение, наконец-то, завершить химиотерапевтическое лечение», — сообщила она.

Принцесса Уэльская заявила, что теперь она делает всё возможное, чтобы болезнь не возвращалась. По её словам, несмотря на завершение курса химиотерапии, путь к полному восстановлению будет долгим.

Миддлтон сообщила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе и по возможности к большему числу общественных обязанностей в ближайшие месяцы. Она также поблагодарила всех за поддержку и выразила её тем, кто борется с раком.

Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте заявления уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее «личная медицинская информация оставалась конфиденциальной».

Позднее Миддлтон заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.