Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

«Я не могу передать словами, какое это облегчение, наконец-то, завершить химиотерапевтическое лечение», — сообщила она.
Принцесса Уэльская заявила, что теперь она делает всё возможное, чтобы болезнь не возвращалась. По её словам, несмотря на завершение курса химиотерапии, путь к полному восстановлению будет долгим.
Миддлтон сообщила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе и по возможности к большему числу общественных обязанностей в ближайшие месяцы. Она также поблагодарила всех за поддержку и выразила её тем, кто борется с раком.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте заявления уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее «личная медицинская информация оставалась конфиденциальной».
Позднее Миддлтон заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.