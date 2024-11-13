Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака

Впервые слухи о симуляции болезни Миддлтон появились еще в сентябре: тогда на сайте британского телеканала Sky News вышла публикация от королевская журналистка Рианнон Миллс. В ней говорилось, что в январе у Миддлтон нашли не рак, а лишь предраковые клетки. Поскольку внимание на этом факте не заострялось, этот факт оставался незамеченным, пишет Daily Beast.