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Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака

Кейт Миддлтон могла симулировать свою болезнь. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило издание Daily Beast.

Источник: AP 2024

Впервые слухи о симуляции болезни Миддлтон появились еще в сентябре: тогда на сайте британского телеканала Sky News вышла публикация от королевская журналистка Рианнон Миллс. В ней говорилось, что в январе у Миддлтон нашли не рак, а лишь предраковые клетки. Поскольку внимание на этом факте не заострялось, этот факт оставался незамеченным, пишет Daily Beast.

В ноябре на нее обратили внимание пользователи соцсетей, сочтя упоминание предраковых клеток доказательством того, что у Миддлтон нет рака. По их мнению, она намеренно преувеличила или вовсе выдумала проблемы со здоровьем, чтобы скрыть проблемы с личной жизнью.

По словам автора статьи, поводы для сомнений были еще в мартовском сообщении Миддлтон, где химиотерапия названа «профилактической». Медицинский специалист, к которому обратилось издание, подтвердил, что при раке не может быть предраковых клеток.

9 ноября Daily Mail сообщило, что Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после пройденного курса химиотерапии: она выглядела бодрой и была одета в черное платье.