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Кейт Миддлтон вышла на публику впервые после Рождества

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике после Рождества.

Источник: Stephen Lock/Global Look Press

Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон приняла участие в праздничном мероприятии Trooping the Colour, приуроченном ко дню рождения Карла III. Для выхода на публику она выбрала платье от бренда Jenny Packham и шляпу Philip Treacy. Перед камерами она позировала сидя с сыном в карете.

22 марта принцесса Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором рассказала, что проходит химиотерапию.

До этого принцесса опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото жена принца Уильяма поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении принцессы после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.