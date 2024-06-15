Кейт Миддлтон вышла на публику впервые после Рождества

До этого принцесса опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото жена принца Уильяма поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении принцессы после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.