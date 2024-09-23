Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии

9 сентября Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака. «Делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака, — это теперь мой главный приоритет. Хотя химиотерапия закончена, мне предстоит долгий путь к исцелению и полному восстановлению», — поделилась она.