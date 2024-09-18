Кейт Миддлтон провела первое рабочее мероприятие после выздоровления

Кейт Миддлтон вернулась к работе. Как сообщает HELLO! со ссылкой на Court Circular, официальный отчет о деятельности британской королевской семьи, 17 сентября она встретилась с командой Центра раннего детства (Centre for Early Childhood) и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке. Принцесса Уэльская обсудила с ними свой проект Shaping Us. Это первое рабочее мероприятие принцессы с начала болезни.
Shaping Us — первый проект Центра раннего детства королевского фонда Кейт Миддлтон, запущенный 31 января 2023 года. Это информационная кампания, цель которой — привлечь внимание к тому, насколько важны годы раннего детства и как этот опыт влияет на жизнь уже во взрослом возрасте. По данным исследования центра, около трети (36%) опрошенных взрослых ничего или почти ничего не знают о том, как протекает развитие человека в период от рождения до пяти лет.
Мероприятие носило закрытый характер, новые фото опубликованы не были. В тот же день принц Уильям совершил частный визит в 22-й специальный авиаполк (Войска специального назначения Великобритании), где встретился с военными.
Как удалось узнать HELLO!, принцесса Уэльская будет придерживаться «облегченного» рабочего графика до конца текущего года. Помимо таких же частных встреч, в ближайшие месяцы она проведет несколько публичных мероприятий. Особенно Кейт Миддлтон «работает» над появлением на поминальной службе у кенотафа 12 ноября в честь Дня павших в Первой и Второй мировой войнах. Кроме того, команда принцессы уже начала подготовку ее ежегодного рождественского концерта «Вместе на Рождество».
9 сентября Кейт Миддлтон сообщила об успешном прохождении девятимесячного курса химиотерапии. В марте она рассказала, что у нее диагностировали рак. По словам принцессы Уэльской, о заболевании стало известно после перенесенной операции.
В июне, впервые с момента, как у нее диагностировали рак, принцесса посетила публичное мероприятие — парад в честь дня рождения короля Карла III.