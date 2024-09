Кейт Миддлтон провела первое рабочее мероприятие после выздоровления

Кейт Миддлтон вернулась к работе. Как сообщает HELLO! со ссылкой на Court Circular, официальный отчет о деятельности британской королевской семьи, 17 сентября она встретилась с командой Центра раннего детства (Centre for Early Childhood) и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке. Принцесса Уэльская обсудила с ними свой проект Shaping Us. Это первое рабочее мероприятие принцессы с начала болезни.