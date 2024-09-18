Кейт Миддлтон провела первое рабочее мероприятие после выздоровления

Shaping Us — первый проект Центра раннего детства королевского фонда Кейт Миддлтон, запущенный 31 января 2023 года. Это информационная кампания, цель которой — привлечь внимание к тому, насколько важны годы раннего детства и как этот опыт влияет на жизнь уже во взрослом возрасте. По данным исследования центра, около трети (36%) опрошенных взрослых ничего или почти ничего не знают о том, как протекает развитие человека в период от рождения до пяти лет.