Кейт Миддлтон появилась в алом наряде на службе по случаю Дня Содружества

В понедельник, 11 марта, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась ежегодная служба в честь Дня Содружества. Королевскую семью на мероприятии представляли король Великобритании Карл III, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принцесса Анна, а также Ричард и Биргитта, герцог и герцогиня Глостерские. Герцог и герцогиня Эдинбургские — брат короля Эдвард и его супруга Софи — в этот раз отсутствовали по уважительной причине. У принца Эдварда был день рождения — 10 марта ему исполнился 61 год.
День Содружества — это праздник британского Содружества наций, в которое входят 56 государств. Обычно отмечается во второй понедельник марта и считается в некоторых странах государственным праздником, но не в Соединенном Королевстве. В 2024 году Содружество отметило свое 75-летие со дня смены названия (ранее оно называлось Британским Содружеством наций). На сегодняшний день Содружество объединяет 2,7 млрд человек, пишет CNN.
Принцесса Уэльская надела ярко-красное платье-пальто Catherine Walker с перекрученным бантом в области шеи. Все прочие детали наряда были выполнены в том же оттенке: шляпа-таблетка Gina Foster, замшевые остроносые туфли Gianvito Rossi и небольшой клатч Miu Miu.
Что касается ювелирных изделий, Кейт Миддлтон надела колье-чокер из жемчужных нитей и бриллиантов, которое сочеталось с жемчужными серьгами принцессы Дианы стоимостью порядка £23 тыс. (около ₽2,7 млн). Garrard создал колье по заказу Елизаветы II в 1970-х из подаренных японским правительством жемчужин. Его принцесса надела не впервые: она была замечена в нем на праздновании 70-летней годовщины свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа в 2017 году, на похоронах принца Филиппа в 2021-м, а также на коронацию Карла III в Шотландии в июле 2023-го и во время приема эмира Катара в декабре 2024 года.
Серьги Ее Высочества не менее знакомы: это пара Collingwood с бриллиантами и каплевидными жемчужинами, которые раньше принадлежали принцессе Диане. Они были подарены ей работавшей с семьей Спенсер ювелирной фирмой Collingwood незадолго до ее свадьбы с принцем Чарльзом. Диана Спенсер неоднократно надевала их, преимущественно вместе с тиарой «Узелки любви» (в которой вышла замуж сама Миддлтон).
Королева Камилла отдала предпочтение весеннему нежно-розовому платью-пальто Fiona Clare и шляпе-берету Philip Treacy в тон. Образ завершили туфли телесного цвета, серо-бежевая сумка и пара белых перчаток. Как и Кейт Миддлтон, Ее Величество надела массивное жемчужное украшение на шею.
Год назад День Содружества пришелся на 11 марта. Из-за лечения от рака Кейт Миддлтон отсутствовала на мероприятии, также не было и короля. Тогда службу в аббатстве посетили королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софи.