Кейт Миддлтон появилась в алом наряде на службе по случаю Дня Содружества

Что касается ювелирных изделий, Кейт Миддлтон надела колье-чокер из жемчужных нитей и бриллиантов, которое сочеталось с жемчужными серьгами принцессы Дианы стоимостью порядка £23 тыс. (около ₽2,7 млн). Garrard создал колье по заказу Елизаветы II в 1970-х из подаренных японским правительством жемчужин. Его принцесса надела не впервые: она была замечена в нем на праздновании 70-летней годовщины свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа в 2017 году, на похоронах принца Филиппа в 2021-м, а также на коронацию Карла III в Шотландии в июле 2023-го и во время приема эмира Катара в декабре 2024 года.