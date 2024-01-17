Кейт Миддлтон перенесла серьезную операцию. Что известно о ее состоянии

Кейт Миддлтон перенесла серьезную операцию на брюшной полости. Ее участие во всех предстоящих мероприятиях отменено, к своим обязанностям принцесса Уэльская вернется не раньше Пасхи. Кенсингтонский дворец сообщил об этом в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях супругов Уэльских.

Представители королевской семьи отметили, что медицинское вмешательство было плановым и прошло успешно.

«Вчера Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская была госпитализирована в лондонскую клинику для проведения плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, ожидается, что принцесса будет находиться в больнице от десяти до 14 дней, после чего вернется домой, где продолжит реабилитацию».

В заявлении также говорится о желании Кейт Миддлтон сохранить конфиденциальность ее личных медицинских данных. Всю необходимую информацию о состоянии здоровья принцессы будет сообщать Кенсингтонский дворец.

В заключение принцесса Уэльская передала свои извинения всем, кто столкнулся с какими-либо последствиями, вызванными ее отсутствием на рабочих встречах и мероприятиях. Дворец подчеркнул, что Миддлтон хочет как можно скорее возобновить свою деятельность.

За неделю до операции принцесса Уэльская Кэтрин отметила свой день рождения — 9 января 2024 года ей исполнилось 42 года. В последний раз Миддлтон выходила в свет во время рождественских праздников. В конце декабря вместе с другими членами королевской семьи она посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме, графство Норфолк.