Кейт Миддлтон надела дважды один и тот же наряд

Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в честь Дня памяти павших — национальный праздник, посвященный погибшим солдатам Великобритании. На торжественном мероприятии в Альберт-холле король Карл III открыл бронзовые статуи в честь покойных родителей — Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса Уэльская также отдала дань памяти почившей королеве, выбрав для этого символичный образ.

Кейт Миддлтон посетила службу в пальто Catherine Walker, которое она надевала на это же мероприятие в 2019 году. Шляпу Philip Treacy принцесса также уже демонстрировала публике в 2017 году.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила в беседе с изданием The Mirror, что своими нарядами супруга будущего короля «отдает очень важную дань памяти покойной королеве». «Жемчуг не похож на неотъемлемый элемент стиля Кейт, обычно она его не носит. Зато для Елизаветы II жемчужные украшения всегда были ключевым акцентом, они ассоциируются именно с ней», — рассказала эксперт.

К слову, это также не первый случай, когда Миддлтон несколько раз надевает одну и ту же одежду. Принцесса известна разумным отношением к выбору гардероба. Так, она дважды выходила в свет в лавандовом платье Alexander McQueen — в 2011 году была в нем церемонии BAFTA, во второй раз облачилась в него в 2021-м на премию Earthshot Prize, учрежденную принцем Уильямом и вручаемую за вклад в сохранение экологии.

Монаршая особа также неоднократно надевала изумрудное платье Jenny Packham. В 2021 году герцогиня пришла в нем на благотворительное шоу Royal Variety Performance в Альберт-холле. В этом же наряде Кейт посетила прием в Исламабаде во время тура по Пакистану в 2019 году.

Незадолго до этого принц Уильям и Кейт Миддлтон заняли первое место в рейтинге десяти самых стильных звездных пар. Согласно данным аналитиков, интерес к стилю супругов на 94% выше, чем у любой другой пары в мире. Вторая строчка в рейтинге досталась Хейли и Джастину Бибер, а замкнули тройку лидеров Кендалл Дженнер и Bad Bunny.