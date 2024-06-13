Кевин Спейси заявил о возможном банкротстве и продаже дома из-за долгов

Американский актер Кевин Спейси сообщил о финансовых проблемах после длительных судов о домогательствах и его «отмены» в кино.
Как он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану для YouTube-канала Piers Morgan Uncensored, его дом в Балтиморе, штат Мэриленд, выставили на аукцион за долги, поэтому ему придется вывезти и сдать свои вещи на хранение.
«Не знаю, где буду жить теперь. Я жил в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать “Карточный домик”, переехал туда в 2012 году. Я жил в этом доме с 2016 года, но сейчас не могу оплатить счета», — сказал актер, еле сдерживая слезы. Он добавил, что судебные издержки оказались «многомиллионными», но точную сумму не озвучил.
Он также сказал Моргану, что у него все еще «много судебных счетов», которые он не может оплатить. На данный момент он находится на грани банкротства.
Актера обвиняли в домогательствах и двух других сексуализированных преступлениях. В частности, речь шла о событиях периода с 2004 по 2013 год, когда актер работал художественным руководителем в лондонском театре «Олд Вик». Он предстал перед судом по обвинениям, которые в его отношении выдвинули четверо мужчин.
В 2017 году The Guardian сообщила о «ряде людей, которые говорили, что Спейси трогал их и вел себя неуместно, а театр закрывал на это глаза». В том же году артист Энтони Рэпп заявил о домогательствах со стороны Спейси в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси сначала принес извинения, однако уже в суде отрицал свою вину. Присяжные сочли обвинения Рэппа недоказанными.
В октябре 2022 года суд Нью-Йорка признал Спейси невиновным по одному эпизоду о сексуальных домогательствах. Следующий процесс длился в Лондоне с 29 июня 2023 года в течение месяца. За это время были выслушаны показания друзей, знакомых и коллег подсудимого, в том числе певца Элтона Джона и режиссера Дэвида Ферниша. В июле Лондонский суд признал Спейси невиновным по девяти эпизодам из 12.
В начале мае британский телеканал Channel 4 показал документальный сериал Spacey Unmasked («Разоблаченный Спейси») о биографии, карьере актера и о сексуальном скандале с его участием. Еще до выхода в эфир Спейси раскритиковал ленту. Он написал в X (бывший Twitter, заблокирован на территории России), что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты, которые всплывают в картине. «Я не буду сидеть сложа руки и подвергаться нападкам со стороны одностороннего “документального фильма” умирающей сети обо мне в их отчаянной попытке получить рейтинг», — заявил он.
Кевин Спейси начал кинокарьеру в 1986 году, а мировая известность пришла к актеру в 1995-м после триллера Дэвида Финчера «Семь», где он исполнил роль главного антагониста Джона Доу. Среди других наиболее примечательных работ артиста: «Подозрительные лица», «Секреты Лос-Анджелеса», «Заплати другому», «Возвращение Супермена» и «Несносные боссы». За свою карьеру Спейси получил множество наград, в том числе две премии «Оскар» (1996, 2000), BAFTA (2000), «Золотой глобус» (2015), «Тони» (1991). Также он является почетным командором (2010) и рыцарем-командором (2015) ордена Британской империи.