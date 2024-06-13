Кевин Спейси заявил о возможном банкротстве и продаже дома из-за долгов

В начале мае британский телеканал Channel 4 показал документальный сериал Spacey Unmasked («Разоблаченный Спейси») о биографии, карьере актера и о сексуальном скандале с его участием. Еще до выхода в эфир Спейси раскритиковал ленту. Он написал в X (бывший Twitter, заблокирован на территории России), что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты, которые всплывают в картине. «Я не буду сидеть сложа руки и подвергаться нападкам со стороны одностороннего “документального фильма” умирающей сети обо мне в их отчаянной попытке получить рейтинг», — заявил он.