Кевин Спейси отказывается выезжать из своего особняка в Балтиморе

Американский актер Кевин Спейси отказывается переселяться из особняка в Балтиморе, который купил инвестор Сэм Асгари. Об этом сообщает New York Post.
Асгари приобрел роскошный особняк Спейси после того, как дом был выставлен на аукционе за долги. Однако сейчас инвестор столкнулся с неожиданной проблемой: актер отказывается покидать дом.
Сообщается, что Спейси запросил шесть месяцев на переезд, но при этом «не предложил никакой компенсации». Сейчас дело решают адвокаты обеих сторон.
Особняк в Балтиморе (штат Мэриленд), площадью 9 тыс. квадратных футов (около 835 квадратных метров), был основным местом жительства Спейси после скандала, который развернулся вокруг звезды «Карточного домика». Актер приобрел дом за $5,65 млн в 2016 году, однако был вынужден выставить его на торги из-за долгов за судебные тяжбы. Об этом актер сам рассказал в интервью Пирсу Моргану, в котором признался, что не знает, где теперь будет жить. Он сообщил, что погряз в долгах и не в состоянии оплатить ежемесячные взносы по ипотеке в размере более $20 тыс.
Дом Кевина Спейси был продан в конце июля за $3,24 млн. Открытый аукцион проходил на ступенях окружного суда Балтимора и продлился менее 10 минут. Дом расположен в прибрежном районе Харборвью, его площадь составляет около 836 кв. м. В доме пять этажей, шесть спален и семь ванных комнат. Также в нем есть сауна, кинотеатр, терраса на крыше.
Карьера Кевина Спейси рухнула в 2017 году, после того как артист Энтони Рэпп обвинил его в сексуализированном насилии. После обвинений Рэппа Спейси был быстро исключен из целого ряда кино- и телепроектов. Вместо этого он участвовал в многочисленных судебных заседаниях. Сначала актер принес извинения, однако уже в суде отрицал свою вину.
В октябре 2022 года суд Нью-Йорка признал Спейси невиновным по одному эпизоду о сексуальных домогательствах. Следующий процесс проходил в Лондоне в июле 2023 года. За это время были выслушаны показания друзей, знакомых и коллег подсудимого, в том числе певца Элтона Джона.
Тогда Спейси был оправдан по девяти обвинениям в сексуализированном насилии против пяти мужчин. Первоначальный обвинитель Спейси, Энтони Рэпп, проиграл иск против Спейси на $40 млн еще в 2022 году. В ходе судебных разбирательств присяжные сочли обвинения Рэппа недоказанными.
В мае 2024 года ряд голливудских звезд, включая Шэрон Стоун и Лиама Нисона, выступили с призывом вернуть актера в киноиндустрию.