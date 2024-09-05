Кэти Перри высказалась о кратковременном разрыве с Орландо Блумом

39-летняя американская певица Кэти Перри поделилась подробностями о кратковременном разрыве с британским актером Орландо Блумом в подкасте Call Her Daddy (ведущая — Алекс Купер). Певица рассказала, что недолгий перерыв позволил им переосмыслить отношения и сделать их более крепкими, передает Page Six.
Пэрри рассказала, что Орландо Блум с самого начала воспринимал отношения «слишком серьезно», в то время как певица еще не была готова к такой вовлеченности. Перри призналась, что им обоим потребовался небольшой период «духовного уединения», который позволил пересмотреть жизненные приоритеты и изменить отношение к себе и партнеру. После этого она поняла, что ей нужно «больше заботиться о своем внутреннем мире, а не искать подтверждения извне».
Певица призналась, что после воссоединения она показала Блуму «свои худшие стороны», чтобы проверить его реакцию. Однако поддержка партнера оказалась непоколебимой, что укрепило ее уверенность в том, что он — именно тот человек, который ей нужен.
Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум продолжают работать над своими отношениями, в том числе с помощью семейной терапии. По словам певицы, они стараются воспитывать свою четырехлетнюю дочь Дейзи в атмосфере любви и поддержки.
«Мы развиваемся, и я верю, что смысл наших отношений в том, чтобы становиться лучшими версиями себя и воспитать нашу дочь как прекрасного человека», — призналась певица.
Отношения Орландо Блума и Кэти Перри начались в 2016 году. В 2017-м они ненадолго расстались, но затем снова сошлись. В 2020 году у них родилась дочь Дэйзи Дав Блум. В марте 2021 года Page Six сообщил, что пара могла узаконить отношения. Слухи появились после того, как Перри заметили с обручальным кольцом во время отдыха на Гавайях.
Ранее Орландо Блум был женат на модели Миранде Керр, с которой они расстались в 2013 году после трех лет брака. У знаменитостей есть общий сын — 13-летний Флинн. Ранее Керр признавалась, что ей нравится Кэти Перри и она рада, что ее бывший супруг нашел человека, который делает его по-настоящему счастливым. «В конце концов, самое важное для нашего сына, чтобы его родители были счастливы», — отметила Керр.
Ранее Кэти Перри показала кадры, на которых они вместе с Орландо Блумом прыгают в море с вертолета. Кадры артистка сопроводила романтическим посланием: «Как звезды в небе, мы с тобой всегда найдем друг друга». В комментариях к посту возлюбленной 47-летний Блум оставил три эмоджи в виде сердца.