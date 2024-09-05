Кэти Перри высказалась о кратковременном разрыве с Орландо Блумом

Пэрри рассказала, что Орландо Блум с самого начала воспринимал отношения «слишком серьезно», в то время как певица еще не была готова к такой вовлеченности. Перри призналась, что им обоим потребовался небольшой период «духовного уединения», который позволил пересмотреть жизненные приоритеты и изменить отношение к себе и партнеру. После этого она поняла, что ей нужно «больше заботиться о своем внутреннем мире, а не искать подтверждения извне».