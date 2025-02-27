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Кэти Перри отправится в космос

В состав следующего экипажа космического корабля New Shepard вошла американская певица Кэти Перри, сообщила Blue Origin. Как отмечает компания, полет станет уникальным в истории миссии, так как все его участники — женщины.

Источник: AP 2024

Помимо Кэти Перри в состав экипажа вошли журналистка и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению НАСА Эйша Боу, ученый в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн. Это будет первый исключительно женский полет в космос с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.

Точной даты следующего запуска New Shepard пока нет. Для Blue Origin это будет уже 11-й коммерческий полет. За предыдущие десять запусков в программе приняли участие 52 человека.