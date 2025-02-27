Кэти Перри отправится в космос

Помимо Кэти Перри в состав экипажа вошли журналистка и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению НАСА Эйша Боу, ученый в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн. Это будет первый исключительно женский полет в космос с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.