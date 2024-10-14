Керри Кинг из Slayer рассказал, кто мог бы сыграть его в кино

Отвечая на вопрос фанатов о гипотетическом байопике для Metal Hammer, Кинг поначалу усомнился в выборе кинозвезды, так как Джонсон гораздо крупнее его по телосложению. Также артист предположил, что справиться с задачей мог бы Вин Дизель.
Кроме того, Керри спросили, когда у него была обычная, дневная работа. Исполнитель рассказал, что в 17−18 лет в перерывах между сотрудничеством со Slayer он работал в зоомагазине.
Недавно металист объяснил, почему первое шоу группы Judas Priest, на котором ему удалось побывать, оказалось разочаровывающим опытом.