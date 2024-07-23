Кэрри и Эйдан вместе? Посмотрите новые фото со съемок «И просто так»

«И просто так» — продолжение культового шоу конца 1990-х — начала 2000-х «Секс в большом городе». Оно было придумано шоураннером Майклом Патриком Кингом спустя почти два десятка лет после официального окончания истории о четырех подругах из Нью-Йорка. Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м. В центре сюжета все так же давние подруги, только их уже не четыре, а три: игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь: Кэрри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта все так же отдает себя семье и дому. Перед финалом второго сезона сериал был продлен на третий сезон.