Кэрри и Эйдан вместе? Посмотрите новые фото со съемок «И просто так»

Эйдан и Кэрри снова вместе. Актеры Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер были замечены вместе на съемочной площадке третьего сезона сериала «И просто так», которые полным ходом продолжаются в Нью-Йорке.
Опубликованные фотографии позволяют предположить, что 22 июля прошли съемки сцены похорон, пишут издания Daily Mail и Just Jared. Все актеры были одеты в черные траурные одежды. 63-летний актер был в классическом костюме, белой рубашке и галстуке, тогда как 59-летняя актриса — в летящем платье с глубоким декольте и облегающих лосинах под полупрозрачной юбкой. В руках Паркер несла сумку с крупными медными заклепками, а ее прическу украшал белый цветок. В ходе съемки сцены они шли по улице, держась за руки, и улыбались.
Судя по всему, их персонажи все же воссоединятся после того, как в финале второго сезона расстались по инициативе Эйдана. Тогда персонаж принял решение вернуться к подрастающим сыновьям и попросил у Кэрри пять лет на то, чтобы поставить мальчиков на ноги.
На съемочной площадке также можно было увидеть Синтию Никсон (исполнительницу роли Миранды Хоббс), Кристин Дэвис и Эвана Хэндлера (Шарлотты и Гарри Голденблатта), Марио Кантоне (Энтони Марентино) и Себастьяно Пигацци (Джузеппе), Сариту Чоудри (Симы Патель) и других артистов. Кого именно главные герои хоронят на этот раз, неизвестно.
Напомним, в первом сезоне они простились с Мистером Бигом. В Сети предположили, что это может быть стендап-комик Че Диас: играющую ее актрису Сару Рамирес уволили после второго сезона, по ее мнению, из-за пропалестинской позиции.
Предположение, что могут хоронить Саманту Джонс, пока не высказывают даже инсайдеры. Но на днях актриса Ким Кэтролл опровергла слухи о появлении своей эксцентричной героини в новом сезоне сериала. В соцсетях она назвала «очень милым» подобные предположения, но этого не произойдет.
«И просто так» — продолжение культового шоу конца 1990-х — начала 2000-х «Секс в большом городе». Оно было придумано шоураннером Майклом Патриком Кингом спустя почти два десятка лет после официального окончания истории о четырех подругах из Нью-Йорка. Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м. В центре сюжета все так же давние подруги, только их уже не четыре, а три: игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь: Кэрри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта все так же отдает себя семье и дому. Перед финалом второго сезона сериал был продлен на третий сезон.
Второй сезон завершился званым ужином, чтобы попрощаться с давней квартирой Кэрри, в этом же эпизоде состоялось эпизодическое появление Ким Кэтролл. В минутной сцене ее героиня Саманта позвонила подруге из машины в Лондоне и сказала, что не сможет прийти на вечеринку: «Мой рейс задерживается на три часа, Кэрри! Я не смогу успеть вовремя». При этом на съемках она не пересекалась ни с кем из основного актерского состава и с шоураннером. До ее эпизодической роли в финале второго сезона отсутствие Саманты объяснялось переездом героини в Лондон.
В 2019-м актриса объявила о «расставании» с Самантой. Как призналась Кэтролл, она узнала о старте работы над сиквелом из соцсетей. А после выхода сериала на экраны она лайкнула несколько постов с отзывами, в которых продолжение называли «скучным».