Кеннеди поручил главе Западной Вирджинии сесть на диету

«Когда я увидел его в первый раз, я сказал: “Вы выглядите так, будто съели губернатора Морриси, — сказал Кеннеди-младший, — я собираюсь посадить его на очень строгую диету, и мы посадим его на диету плотоядных” (с высоким содержанием белка).