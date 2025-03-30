Кеннеди поручил главе Западной Вирджинии сесть на диету

В пятницу, 29 марта, он провел совместное мероприятие с Морриси, во время которого указал на избыточный вес губернатора.
«Когда я увидел его в первый раз, я сказал: “Вы выглядите так, будто съели губернатора Морриси, — сказал Кеннеди-младший, — я собираюсь посадить его на очень строгую диету, и мы посадим его на диету плотоядных” (с высоким содержанием белка).
Министр предложил Морриси проводить публичные взвешивания каждый месяц и добавил, что вернется в штат, когда губернатор сбросит 13 килограмм.
Кеннеди-младший посетил штат в рамках кампании под названием «Сделаем Америку здоровой снова». Так, по итогам мероприятия министр и губернатор объявили о запрете некоторых пищевых красителей, а также подали заявку на исключение газировки из льготной программы.
Западная Вирджиния, по данным на 2023 год, является одним из трех штатов, где уровень ожирения среди населения составляет 40% и более. В Арканзасе распространенность ожирения тогда составила 40%, в Миссисипи — 40,1%, а в Западной Вирджинии — 41,2%.
По оценке Минздрава, в России 24,6% граждан страдают от ожирения, в возрасте 7−11 лет ожирение наблюдается у трети.