Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Позавчера он переехал в Костромской зоопарк, где в ближайшее время познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведётся семьёй. Крошу, которому сейчас 7 месяцев, благоустроили вольер, кормят лакомствами — семечки, кукурузу, фрукты. Пока животное на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.