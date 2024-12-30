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Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик из Ярославского зоопарка ради обезьян своей мечты, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи. Как рассказали SHOT сотрудники Ярославского зоопарка, кенгурёнок Крош (на фото) после похищения оправился быстро.

Источник: Телеграм-канал Shot

Позавчера он переехал в Костромской зоопарк, где в ближайшее время познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведётся семьёй. Крошу, которому сейчас 7 месяцев, благоустроили вольер, кормят лакомствами — семечки, кукурузу, фрукты. Пока животное на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.

Второй выживший кенгурёнок, из Калужского зоопарка, оказался девочкой — во время кражи млекопитающему было 6 месяцев, пол был не ясен. Сейчас кенгурёнок-девочка, которую назвали Звёздочкой, живёт вместе с родителями в одном вольере в парке птиц «Воробьи» в Калужской области.

Ранее SHOT писал, что карлика-натуралиста отправили под арест. Из трёх похищенных кенгурят один погиб, второго нашли в хозяйственной сумке при задержании зоокиднеппера, третьего также спасли.