Кенгурёнок Крош, которого похитил карлик, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Позавчера он переехал в Костромской зоопарк, где в ближайшее время познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведётся семьёй. Крошу, которому сейчас 7 месяцев, благоустроили вольер, кормят лакомствами — семечки, кукурузу, фрукты. Пока животное на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.
Второй выживший кенгурёнок, из Калужского зоопарка, оказался девочкой — во время кражи млекопитающему было 6 месяцев, пол был не ясен. Сейчас кенгурёнок-девочка, которую назвали Звёздочкой, живёт вместе с родителями в одном вольере в парке птиц «Воробьи» в Калужской области.
Ранее SHOT писал, что карлика-натуралиста отправили под арест. Из трёх похищенных кенгурят один погиб, второго нашли в хозяйственной сумке при задержании зоокиднеппера, третьего также спасли.