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Кенгуру, устроившего побег из-за залезшего в вольер медведя, поймали

Три недели назад в вольер к кенгуру залез медведь, из-за чего сумчатое решило устроить побег. 7 ноября животное, совершившее турне по Флориде, поймали.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Кенгуру, который сбежал из своего вольера во Флориде (США), спасаясь от медведя, был пойман три недели спустя. Об этом пишет United Press International.

Известно, что сумчатое сбежало из вольера в попытке спастиcь, когда туда залез медведь. Шериф Майк Читвуд рассказал, что кенгуру впервые после побега был замечен 17 октября прыгающим в окрестностях Пирсона (Флорида, США). Продолжительное время специалисты пытались отследить и поймать животное, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

7 ноября владельцу и следователю по делу сообщили о скачущем кенгуру, поэтому уже в 8 часов утра они прибыли на «место преступления» и поймали беглеца.

Сообщается, что в штате Флорида разрешено держать кенгуру в специальных вольерах. Однако владельцу животного может грозить штраф из-за то, что он не сообщил властям о побеге в течение 12 часов.

Ранее рассказывали удивительную историю о спасении австралийского какаду. Практически четыре недели птица питалась булочками из супермаркета.