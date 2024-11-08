Кенгуру, устроившего побег из-за залезшего в вольер медведя, поймали

Известно, что сумчатое сбежало из вольера в попытке спастиcь, когда туда залез медведь. Шериф Майк Читвуд рассказал, что кенгуру впервые после побега был замечен 17 октября прыгающим в окрестностях Пирсона (Флорида, США). Продолжительное время специалисты пытались отследить и поймать животное, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.