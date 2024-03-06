Кэмерон Диаз снимется вместе с Киану Ривзом в черной комедии Джона Хилла

В декабре 2022 года Диаз заметили на съемочной площадке фильма «Возвращение в бой», который будет для нее первым за восемь лет кинопроектом. В последний раз она снималась в комедийном мюзикле «Энни» режиссера Уилла Глака («Секс по дружбе»).