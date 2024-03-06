Кэмерон Диаз снимется вместе с Киану Ривзом в черной комедии Джона Хилла

Американская актриса Кэмерон Диаз снимется вместе с Киану Ривзом в черной комедии Outcome. Режиссером ленты станет Джона Хилл, наиболее известный по ролям в фильмах «Волк с Уолл-Стрит», «Джанго освобожденный» и «Человек, который изменил все». Об этом сообщает Deadline.
По данным источника, Диаз и Ривз уже находятся на завершающей стадии переговоров с руководством Apple Original Films.
Сюжет истории развернется вокруг голливудской звезды по имени Риф. Он погрузится в глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам. Персонажу также предстоит загладить вину после того, как у него начнут вымогать деньги с помощью некого видеоролика.
Сценаристом предстоящей ленты выступили Джона Хилл и Эзра Вудс («Белый клык»). Продюсированием займутся Мэтт Дайнс («Что за люди», «Стац: Инструменты успеха») и Али Гудвин.
Кэмерон Диаз объявила об уходе из кинематографа в 2018 году, объяснив свое решение желанием посвящать больше времени семье. В июне 2022-го стало известно о планах актрисы вернуться в шоу-бизнес. В интервью CBS Sunday Morning она рассказала, что попробует найти баланс между работой и личной жизнью.
«У всех людей есть эти 100%, и всегда нужно решить, как вы собираетесь распределить эти 100%, чтобы их хватило на все важные части вашей жизни», — говорила знаменитость.
В декабре 2022 года Диаз заметили на съемочной площадке фильма «Возвращение в бой», который будет для нее первым за восемь лет кинопроектом. В последний раз она снималась в комедийном мюзикле «Энни» режиссера Уилла Глака («Секс по дружбе»).