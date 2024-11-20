Кембриджский словарь назвал глагол «манифестировать» словом 2024 года

Словарь дает определение этого слова следующим образом: «использовать методы, такие как визуализация и аффирмация, чтобы помочь представить себе, что вы достигли чего-то желанного, полагая, что подобные действия увеличат вероятность этих достижений». Как говорится в заявлении университета, слово «манифестировать» на сайте Кембриджского словаря в этом году искали почти 130 тыс. раз, что делает его одним из самых популярных среди пользователей.
Отмечается, что этот глагол сперва стали использовать участники различных групп по саморазвитию, в том числе в социальных сетях, однако со временем оно вышло в лексикон мировых знаменитостей, включая певицу Дуа Липа и футболиста сборной Англии Олли Уоткинса. В то же время сотрудники Кембриджского университета признали, что сам термин нельзя считать научным. «Манифестирование богатства, любви и власти может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию. Подумайте об опасности, которую представляет идея о том, что вы можете исцелить серьезные заболевания простым пожеланием», — указал профессор социальной психологии Сандер ван дер Линден.