Кедровые — для сна, кешью — для костей: Названы 5 самых полезных орехов

Все орехи известны своими полезными свойствами, но есть в их рядах пять лучших. В их числе грецкий орех, который богат омега-3 жирными кислотами и витаминами Е, РР, К и группы В. Действуя в комплексе, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают когнитивные функции, такие как память и внимание. Об этом заявила «Газете.ru» врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.