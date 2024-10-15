Кедровые — для сна, кешью — для костей: Названы 5 самых полезных орехов

Также в рацион следует включить миндаль. Он является природным антиоксидантом, который защищает организм от окислительных процессов. Содержащийся в составе витамин Е улучшает состояние кожи и помогает в борьбе с признаками старения.
В свою очередь фундук содержит много мононенасыщенных жиров, участвующих в снижении уровня «плохого» холестерина. А полиненасыщенные жирные кислоты способствуют улучшению когнитивных функций и защищают мозг от возрастных болезней.
«Кешью содержит цинк — он помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Также в этом орехе есть кальций, магний, медь и селен, что способствует укреплению костей», — отметила врач.
В топ-5 самых полезных для здоровья орехов оказался кедровый. Благодаря триптофану в составе он благотворно влияет на настроение и сон. Большое содержание пищевых волокон стимулирует перистальтику кишечника, что способствуют нормализации пищеварения, добавила Чуракина.
Ранее были названы 4 самые полезные приправы, которые должны быть в арсенале у каждой хозяйки. Например, щепотка мускатного ореха, добавленная в пищу, поможет повысить аппетит. Хорошими противовоспалительными свойствами обладает куркума, а шафран помогает при мигренях.