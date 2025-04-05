Казнили за верность мужу. Как в США расправились с советскими разведчиками Розенбергами

Но в США так не считали. Их обвиняли в том, что они «поставили под удар» миллионы американцев, а на плакатах с требованием их немедленного уничтожения было написано: «Казните Розенбергов и отправьте их кости в Россию!».
Как казнили Розенбергов
Их казнь состоялась спустя два года, в 1953 году, 19 июня. Этель к этому времени было 37 лет, Юлиусу (Джулиусу) — 35. В кресла смертников супруги сели сами. Этель перед этим пожала руку надзирательнице и даже поцеловала ее в щеку. Адвокат умолял перенести казнь на другое время. 19 июня была суббота — еврейский Шаббат, но судья остался непреклонен. Он только перенес время казни. Однако электрик, ответственный за электрические стулья, опоздал, и казнь произвели именно в Шаббат. Наверное, это было дополнительным наказанием для двух советских разведчиков.
Свидетели утверждали, что Юлиус умер быстро, а через тело Этель пришлось повторно пропускать разряд тока. Она загорелась во время казни, но после первой серии разрядов все еще оставалась живой. Ее казнь длилась четыре минуты. Настоящая пытка от американской демократии для инакомыслящей домохозяйки. Но как так получилось, что эти двое отреклись от свободной и прекрасной Америки?
Розенберги — идейные разведчики
Дело в том, что инженер войск связи США Юлиус Розенберг симпатизировал коммунистам в СССР и прекрасно понимал намерения американской военщины. Он знал, что сразу после окончания войны с Гитлером США начнут войну против Советского Союза. И совершенно не желал этого. Войну можно было предотвратить только паритетом (равновесием) сил, как политических, так и военных. Ядерная бомба нарушала паритет. Значит, нужно было, чтобы она была и у Советского Союза.
В 1943 году Юлиус Розенберг вступил в Коммунистическую партию, следом за ним стала коммунистом и его жена Этель. По некоторым данным, на СССР Юлиус работал с начала 1940-х годов. По предположению следствия, он сам вышел на советского резидента Александра Феклисова и завербовал брата Этель — Дэвида Грингласса, который работал на военном производстве, где создавались атомные бомбы. Непосредственно передачей информации занимался еще один человек — связной Гарри Голд. В СССР Юлиус и Этель Розенберг передали чертежи атомной бомбы, брошенной на Нагасаки, неконтактный взрыватель и еще десятки страниц с секретной информацией.
Расправа
Это позволило советским ядерщикам ускорить работу над бомбой. Когда в 1949 году СССР впервые испытал ее, в ЦРУ сочли, что Советский Союз украл американские секреты, и начали искать утечку. Сеть посыпалась после того, как в Британии арестовали разведчика Клауса Фукса. Тот заговорил на допросах, после чего контрразведка вышла сначала на связных, а потом и на самих Розенбергов.
Суд стал настоящей расправой над коммунистами.
- Розенбергов обвинили в заговоре против Правительства США, а это не требовало существенных доказательств.
- Все обвинение было построено на показаниях одного Дэвида Грингласса, который рассказал, что относил документы Розенбергу.
- Этель обвиняли в том, что она перепечатывала на машинке текст с листков, которые дал ей муж.
- Обвинение против Этель должно было заставить Юлиуса говорить, но тот воспользовался 5-й поправкой и отказался от показаний.
- Суд прошел быстро. В прессе его называли экспресс-судом. Он начался 6 марта и окончился 5 апреля. Беспрецедентная скорость для американской судебной системы.
Казнили за верность мужу
За сохранение жизни супругам Розенберг выступали тысячи людей. Среди них были:
- Папа Римский,
- физик Альберт Эйнштейн,
- политик и военный Шарль де Голль,
- писатель Томас Манн,
- писатель Франсуа Мориак,
- писатель Мартен дю Гар,
- писатель Жан-Поль Сартр,
- писатель Нельсон Олгрен,
- автор детективов Дэшил Хэммет,
- художник Пикассо и еще сотни тысяч граждан Америки.
По сути, процесс над Розенбергами расколол США на два лагеря. Одни требовали оправдания, другие — немедленной расправы. Но просьбы о помиловании были напрасны. Через два года после приговора Розенберги были казнены в тюрьме Синг-Синг. Их дети и внуки никогда не осуждали своих предков. Они ценили тот факт, что супруги Розенберг были вместе до самого конца, и считали, что Этель Розенберг была казнена не за передачу данных СССР, а за верность мужу.
Майя Новик