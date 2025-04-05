Казнили за верность мужу. Как в США расправились с советскими разведчиками Розенбергами

Их казнь состоялась спустя два года, в 1953 году, 19 июня. Этель к этому времени было 37 лет, Юлиусу (Джулиусу) — 35. В кресла смертников супруги сели сами. Этель перед этим пожала руку надзирательнице и даже поцеловала ее в щеку. Адвокат умолял перенести казнь на другое время. 19 июня была суббота — еврейский Шаббат, но судья остался непреклонен. Он только перенес время казни. Однако электрик, ответственный за электрические стулья, опоздал, и казнь произвели именно в Шаббат. Наверное, это было дополнительным наказанием для двух советских разведчиков.