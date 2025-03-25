Казино обязаны будут проверять дееспособность игроков

«Поправками не допускается заключение организатором азартных игр пари с несовершеннолетним, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также человеком, в отношении которого возбуждено исполнительное производство до его прекращения или окончания», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он добавил, что организаторы азартных игр должны будут проверять дееспособность граждан не реже одного раза в сутки при поступлении денежных средств. В казино и залах игровых автоматов эта проверка будет обязательной на кассе. Для предотвращения ошибок в идентификации организаторы смогут запрашивать данные у Федеральной службы судебных приставов через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Дополнительно, для проверки информации о гражданах будет использоваться Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая содержит данные о получателях социальных пособий. Фонд пенсионного и социального страхования и организаторы азартных игр должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии до 1 сентября 2025 года.
Законопроект, который призван улучшить организацию азартных игр, был принят в первом чтении в октябре 2024 года. Он направлен на устранение существующих пробелов в законодательстве, включая отсутствие запрета на заключение пари с лицами младше 18 лет и с теми, кто ограничен в дееспособности.
Проблемы игромании и рост посетителей игорных зон
В 2024 году наблюдается рост посещаемости игорных зон: количество гостей превысило 2,1 миллиона, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Суммарные налоговые отчисления от игорных зон составили более 2,6 миллиарда рублей, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 годом.
На сегодняшний день в России не установлены обязательства для букмекеров и игорных зон по проверке своих клиентов. подчеркивают юристы, участниками азартных игр могут быть только физические лица, тогда как организаторы — юридические.
К тому же азартные игры, как форма предпринимательской деятельности, регулируются законом для защиты прав граждан. В условиях личного кризиса люди могут стремиться к азартным играм, что подчеркивает необходимость новых поправок для защиты уязвимых категорий граждан.
Психолог Наталья Наумова отметила, что признаки игромании могут проявляться в изменении поведения, например, когда близкий человек постоянно просит деньги в долг и становится раздражительным. «Как правило, в такой момент человек совершенно теряет интерес к реальной жизни. Важно вовремя заметить это и направить близкого к специалисту — психологу либо психиатру, в зависимости от серьезности ситуации», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в России планируется введение штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который также предполагает отдельные наказания за нарушение существующих требований к такой рекламе. Основной причиной для этих мер стал рост числа пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм».