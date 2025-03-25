Казино обязаны будут проверять дееспособность игроков

Психолог Наталья Наумова отметила, что признаки игромании могут проявляться в изменении поведения, например, когда близкий человек постоянно просит деньги в долг и становится раздражительным. «Как правило, в такой момент человек совершенно теряет интерес к реальной жизни. Важно вовремя заметить это и направить близкого к специалисту — психологу либо психиатру, в зависимости от серьезности ситуации», — сказала она.