Каждый второй россиянин хочет начать здоровый образ жизни в 2025 году

«Яндекс Маркет» провел опрос и узнал, какие желания россияне загадывают на Новый год и что они делают для достижения своих целей. В 2025 году половина опрошенных (49%) хотят начать вести здоровый образ жизни. Например, заняться спортом (16%), ввести полезную привычку (12%) или похудеть (8%)", — сказано в исследовании, которое основано на данных опроса 1348 граждан из 17 субъектов РФ в возрасте от 18 лет.
Еще одной популярной целью стало саморазвитие: каждый пятый респондент рассказал, что хочет больше учиться в 2025 году — читать книги, пройти онлайн-курсы или выучить иностранный язык. Ещё 18% хотят стать финансово успешными, а 7% — сделать ремонт в доме. Более 60% опрошенных планируют приступить к реализации своих целей уже в январе, и 19% из них рассчитывают сделать это в первых числах месяца.
Аналитики прогнозируют, что из-за этого вырастет спрос на книги, товары для здорового образа жизни и ремонта. «Например, статистика “Маркета” за 2024 год показала, что в январе спрос на бумажные книги и обучающие материалы вырос в пять раз, на товары для организации рабочего пространства — в 2,7 раза, на диетическое питание — в 2,2 раза, на спортивную одежду — в 2,4 раза, на сантехнику и отделочные — в два раза, а на тренажёры и фитнес-товары -в 1,4 раза», — отметили в компании.
Для того чтобы желания сбывались, каждый второй загадывает их под бой курантов мысленно, 12% произносят вслух, еще столько же пишут на бумажке и сжигают и еще столько же загадывают и зажигают свечу. Каждый десятый пишет желание на бумажке, сжигает ее и кладет пепел в шампанское, а потом выпивает.
Менее популярные способы — загадывать желание, стоя на стуле или в прыжке, произнести мечту в какую-то емкость и закрыть крышкой, загадать желание, пока ешь 12 виноградинок, загадать желание и разбить посуду. А 3% опрошенных рассказали, что они пишут на листочках 12 желаний, кладут их под подушку, а утром достают одно из них — именно оно и сбудет в новом году.