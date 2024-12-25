Каждый второй россиянин хочет начать здоровый образ жизни в 2025 году

Аналитики прогнозируют, что из-за этого вырастет спрос на книги, товары для здорового образа жизни и ремонта. «Например, статистика “Маркета” за 2024 год показала, что в январе спрос на бумажные книги и обучающие материалы вырос в пять раз, на товары для организации рабочего пространства — в 2,7 раза, на диетическое питание — в 2,2 раза, на спортивную одежду — в 2,4 раза, на сантехнику и отделочные — в два раза, а на тренажёры и фитнес-товары -в 1,4 раза», — отметили в компании.