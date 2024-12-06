Каждый третий учитель русского языка использует нейросети в работе

18% опрошенных педагогов используют ИИ один-два раза в месяц, а 13% — несколько раз в неделю. Тем не менее большинство учителей русского языка к ИИ относится с недоверием: 9% обращались к технологии один раз, и им не понравилось; 39% используют ее крайне редко; 21% вообще никогда не пробовали и не доверяют ИИ.
Участники опроса ответили, что чаще всего используют ИИ как поисковик (59%), генератор идей для творческих заданий (37%) и помощник в работе с текстами (25%) — для их написания или сокращения, выжимки главного и при подготовке презентаций. 19% с помощью нейросетей создают персонализированные контрольные работы, 18% создают образовательный контент и еще 17% автоматизируют проверку домашних заданий и тестов. 8% предложили свои варианты ответов: «Рисую фразеологизмы», «Визуализирую героев произведений», а также «Все делаю сама. У ИИ масса ошибок» и «Нет оснащения. Работаю на доске с мелом».
Всего 10% преподавателей русского языка разрешают детям пользоваться нейросетями и могут объяснить, как это делать. Почти половина опрошенных — 43,5% — не поощряют использование ИИ детьми на уроке, но не запрещают, и даже сами проверяют сочинения и домашние задания на антиплагиат. 8% учителей выступают категорически против: «Мой подход связан с тем, что дети никак не работают с полученными в результате генерации текстами, а просто ищут более продвинутые нейронки».
Наконец, 37% опрошенных вообще не поднимали эту тему на своих уроках.
«Использование учителями современных технологий естественно. С одной стороны, им нужно успевать за детьми, которые легко осваивают все, что предлагает интернет, а с другой — сама сфера образования сегодня требует ускорения: появляются новые профессии, компетенции, знания. Таким образом, учебный процесс меняется и по содержанию, и по форме. Хорошо, когда у учителя есть возможность автоматизировать рутинную работу и облегчить себе жизнь. Главное, чтобы оставалось как можно больше времени для основной задачи педагога — воспитания цельной личности», — отметил Михаил Шелков, основатель фонда «Эмпатия».