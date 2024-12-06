Каждый третий учитель русского языка использует нейросети в работе

«Использование учителями современных технологий естественно. С одной стороны, им нужно успевать за детьми, которые легко осваивают все, что предлагает интернет, а с другой — сама сфера образования сегодня требует ускорения: появляются новые профессии, компетенции, знания. Таким образом, учебный процесс меняется и по содержанию, и по форме. Хорошо, когда у учителя есть возможность автоматизировать рутинную работу и облегчить себе жизнь. Главное, чтобы оставалось как можно больше времени для основной задачи педагога — воспитания цельной личности», — отметил Михаил Шелков, основатель фонда «Эмпатия».