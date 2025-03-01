Каждый третий россиянин признался в желании прославить своего кота

Популярность обрел и некогда бездомный кот Беляш из Вологды. Он стал сотрудником городской аварийно-спасательной службы в мае 2023 года и принимал участие в патрулировании на катере, стал моделью в конкурсе рисунков и даже съездил на вызов в атакованный чайками детский сад. Однако уже в августе того же года пушистого спасателя отстранили от службы из-за лишнего веса. Тогда было решено посадить кота на диету. За две недели Беляш похудел на 2 кг и вскоре вернулся на работу.