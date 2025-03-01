Каждый третий россиянин признался в желании прославить своего кота

Ради популярности своих питомцев 63% россиян постоянно снимают и выкладывают фото и видео с ними. А 30% мечтают прославить домашних кошек. Такими данными проведенного ко Дню кошек (отмечается 1 марта) опроса с РБК Life поделились аналитики платформы VK.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска и еще 12 городов-миллионников.
Что россияне выкладывают в Сеть про котов
Каждый второй (48%) опрошенный чаще всего делится мемами с котами, а большинство (63%) — сами регулярно снимают фото и видео со своими питомцами. Для того, чтобы они стали популярными, хозяева участвуют с котами в выставках и кастингах и ведут блоги. Об этом рассказали 30% респондентов.
Что россияне рассказали про своих котов и кошек
Респонденты рассказали о любимых занятиях питомцев:
- 20% кошек — в свободное время предпочитают играть с игрушками,
- 18% — больше всего любят есть,
- 48% — обожают «батониться» (так часто называют ленивый отдых — но появилось слово благодаря котам, которые в процессе «ничегонеделания» часто принимают форму батона).
Батончиком, булочкой и пирожочком опрошенные кошатники называют своих питомцев чаще всего (37%). При этом большинство опрошенных (84%) не знали, что коты отдыхают в позе батона, лежа с поджатыми лапками, потому что это улучшает терморегуляцию тела.
VK и сеть кафе и кондитерских «Буше» решили обыграть популярное у котов занятие и запустили «котобатоны»: хлебобулочные изделия, повторяющие форму котов в позе, напоминающей буханку.
Также VK и сеть кондитерских запустили челлендж в формате клипов: с 1 по 12 марта пользователи «ВКонтакте» могут публиковать ролики с отдыхающими питомцами под хэштегом #забатонимся. Коты-победители, которые своей харизмой вдохновят команду «Буше», станут прототипами хлебобулочной лимитированной котосерии — котодропа.
«Сегодня многие хотят, чтобы их питомцы становились блогерами. За январь этого года в 40 тыс. активных сообществ “ВКонтакте” о животных было опубликовано почти 1,5 млн постов. Мы создаем интересные челленджи, генерируем милые инфоповоды и участвуем в небанальных коллаборациях, чтобы поддержать авторов этого направления. Главное, на наш взгляд, — добровольное участие домашних питомцев в развитии блога», — высказалась директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.
Ранее звездой соцсетей стал мейн-кун по кличке Кефир из города Старый Оскол Белгородской области. О нем писали даже зарубежные издания. Например, авторы The Sun отметили «шокирующие» размеры кота. В три года Кефир весил уже более 15 кг.
Популярность обрел и некогда бездомный кот Беляш из Вологды. Он стал сотрудником городской аварийно-спасательной службы в мае 2023 года и принимал участие в патрулировании на катере, стал моделью в конкурсе рисунков и даже съездил на вызов в атакованный чайками детский сад. Однако уже в августе того же года пушистого спасателя отстранили от службы из-за лишнего веса. Тогда было решено посадить кота на диету. За две недели Беляш похудел на 2 кг и вскоре вернулся на работу.