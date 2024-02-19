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Каждый третий россиянин начал «семейную жизнь» до 20 лет

Большинство пар в России начинают совместную жизнь в арендованной квартире. Данными исследованиями с «Газетой.Ru» поделилась Яндекс Аренда.
Источник: Агентство «Москва»

Эксперты заявили, что чаще всего пары съезжаются в первый год после знакомства.

«Так, 28% начали совместную жизнь через полгода отношений, а каждая четвертая пара (24%) — через 3 месяца. Также 17% пар было достаточно пары месяцев, чтобы принять решение о совместной жизни, а 15% потребовалось на это 2−3 года», — сообщили эксперты.

Они также отметили, что обычно пары выбирают общую квартиру вместе, либо решение принимает мужчина. Только в 11% пар квартиру выбирает женщина.

«В совместной квартире россиянам больше всего не хватает личного пространства и шумоизоляции. Также парам недостает посудомоечной машины и двуспальной кровати», — рассказали эксперты.

По их мнению, больше одиночек обращают внимание на наличие бытовой техники: плиты, посудомоечной машины и телевизора.

«В идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий, пункты выдачи заказов и инфраструктуру для детей. Например, в Москве больше всего пар живет на севере и юге столицы. А вот центр Москвы — для одиночек», — заключили эксперты.