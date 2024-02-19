Каждый третий россиянин начал «семейную жизнь» до 20 лет

«В идеальном районе для жизни пары обязательно должны быть торговый центр и сквер для прогулок. Также они хотели бы иметь в пешей доступности кафе и рестораны для свиданий, пункты выдачи заказов и инфраструктуру для детей. Например, в Москве больше всего пар живет на севере и юге столицы. А вот центр Москвы — для одиночек», — заключили эксперты.