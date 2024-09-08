Каждый шестой россиянин этим летом отдыхал в кредит

Генеральный директор MoneyMan Александр Пустовит подчеркнул, что не обязательно все кредитные средства тратить только на отпуск. Они также могут пойти и на другие нужды. Также мужчина отметил, что не столь важна цель займа, сколько оценка собственных сил и возможностей по обслуживанию долговых обязательств перед тем, как занимать деньги.