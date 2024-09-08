Каждый шестой россиянин этим летом отдыхал в кредит

Почти каждый шестой россиянин отдыхал в кредит. Такой результат показал опрос онлайн-сервиса кредитования Moneyman. Результаты предоставила «Газета.Ru».
Всего в опросе участвовали 1500 человек из разных регионов России. Результаты показали, что большинство респондентов (84,8%) не брали кредиты на отпуск этим летом, однако 5,8% оформили на него потребительский займ, а еще 4,7% воспользовались кредитной картой.
Еще 3,5% россиян указали иные источники заемных средств, а 1,2% использовали комбинации вышеперечисленных вариантов. Итого, 15,2% респондентов отдыхали этим летом в кредит.
Среди тех, кто брал кредит на отдых, более половины занимали денежные средства на год, 22% — на два года, 17% — на три года, а около 4% — на срок больше трёх лет.
Генеральный директор MoneyMan Александр Пустовит подчеркнул, что не обязательно все кредитные средства тратить только на отпуск. Они также могут пойти и на другие нужды. Также мужчина отметил, что не столь важна цель займа, сколько оценка собственных сил и возможностей по обслуживанию долговых обязательств перед тем, как занимать деньги.
Ранее россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой.