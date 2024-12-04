Каждый пятый россиянин не покупает подарки на Новый год. Исследование

Результаты показали, что новогодние подарки покупают двое из трех россиян. Из них 24% выбирают подарок спонтанно, 22% — за две-три недели до праздника, 15% — за месяц до Нового года. Каждый 20-й россиянин (5%) — за несколько месяцев до предстоящего праздника.
Каждый пятый россиянин (22%) не покупает подарки на Новый год. Большинство из них предпочитают дарить деньги, но есть и те, кто вовсе не поддерживает традицию дарить подарки на этот праздник.
Новогодние подарки чаще всего покупают женщины (78% против 51% мужчин). Они стараются подготовить подарок заранее. Мужчины, наоборот, предпочитают покупать подарок спонтанно. При этом за последние 14 лет стало больше россиян, которые планируют покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки. Чаще всего покупают подарки россияне в возрасте от 35 до 45 лет.
Ранее россияне назвали самые желанные подарки от работодателей. 67% россиян хотели бы, чтобы на работе им дарили подарочные сертификаты. 43% респондентов ответили, что уже получали такие подарки от работодателя. Второе место среди самых востребованных подарков занимает электроника (пауэрбанки, флешки и др.). Ее хотели бы получить 33% опрошенных россиян. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция. Получить такие подарки хотели бы 25%.
Подавляющее большинство опрошенных сотрудников (97%) рады знакам внимания от работодателя; 34% считают, что компании не обязаны что-либо дарить; 20% респондентов предпочли бы деньги или подарочные карты, 5% работников равнодушны к подаркам, а 2% респондентов и вовсе относятся к ним негативно.