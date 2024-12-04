Каждый пятый россиянин не покупает подарки на Новый год. Исследование

Новогодние подарки чаще всего покупают женщины (78% против 51% мужчин). Они стараются подготовить подарок заранее. Мужчины, наоборот, предпочитают покупать подарок спонтанно. При этом за последние 14 лет стало больше россиян, которые планируют покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки. Чаще всего покупают подарки россияне в возрасте от 35 до 45 лет.