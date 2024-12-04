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Каждый пятый россиянин не покупает подарки на Новый год. Исследование

Новогодние подарки покупают две трети россиян. Каждый пятый дарит деньги или вовсе не поддерживает традицию дарить подарки на Новый год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Исследование проводилось с 27 ноября по 3 декабря среди 1,6 тыс. экономически активных россиян.

Источник: Image by Freepik

Результаты показали, что новогодние подарки покупают двое из трех россиян. Из них 24% выбирают подарок спонтанно, 22% — за две-три недели до праздника, 15% — за месяц до Нового года. Каждый 20-й россиянин (5%) — за несколько месяцев до предстоящего праздника.

Каждый пятый россиянин (22%) не покупает подарки на Новый год. Большинство из них предпочитают дарить деньги, но есть и те, кто вовсе не поддерживает традицию дарить подарки на этот праздник.

Новогодние подарки чаще всего покупают женщины (78% против 51% мужчин). Они стараются подготовить подарок заранее. Мужчины, наоборот, предпочитают покупать подарок спонтанно. При этом за последние 14 лет стало больше россиян, которые планируют покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки. Чаще всего покупают подарки россияне в возрасте от 35 до 45 лет.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки от работодателей. 67% россиян хотели бы, чтобы на работе им дарили подарочные сертификаты. 43% респондентов ответили, что уже получали такие подарки от работодателя. Второе место среди самых востребованных подарков занимает электроника (пауэрбанки, флешки и др.). Ее хотели бы получить 33% опрошенных россиян. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция. Получить такие подарки хотели бы 25%.

Подавляющее большинство опрошенных сотрудников (97%) рады знакам внимания от работодателя; 34% считают, что компании не обязаны что-либо дарить; 20% респондентов предпочли бы деньги или подарочные карты, 5% работников равнодушны к подаркам, а 2% респондентов и вовсе относятся к ним негативно.