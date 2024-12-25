Каждый пятый россиянин боится потерять работу в 2025 году

«Мы наблюдаем интересную картину. С одной стороны, есть дефицит рынка труда и нехватка кадров, что, к слову, усиливает инфляционное давление. С другой стороны, граждане боятся остаться без работы. Получается замкнутый круг. Примечательно, что больше всего боятся за свое рабочее место именно работники финансовой сферы. Это вполне объяснимо: из-за повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования эта область переживает не самые легкие времена. Ряд игроков финансового сектора действительно в следующем году берет курс на экономию и оптимизирует бюджет», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.