Каждый девятый житель США не смог оплатить лечение, показало исследование

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Почти каждый девятый совершеннолетний житель США — около 29 миллионов человек — за последние месяцы не смог оплатить необходимое лечение или приобрести жизненно важные лекарства, что является самым высоким показателем с 2021 года, следует из нового исследования службы Gallup, проведенного совместно с некоммерческой организацией West Health.
Наибольший рост зафиксирован среди уязвимых групп: среди испаноязычного населения показатель вырос с 10% до 18%, среди чернокожих — с 9% до 14%. Особенно резкий скачок наблюдается в домохозяйствах с годовым доходом ниже 24 тысяч долларов — с 14% до 25%.
При этом среди белых американцев и людей со средним и высоким доходом ситуация с 2021 года практически не изменилась. В результате, отмечают авторы исследования, расовое и экономическое неравенство в доступе к здравоохранению достигло рекордного уровня за всё время наблюдений.
Эксперты связывают такую динамику с ростом цен на медицинские услуги и лекарства, дефицитом ряда препаратов, а также с сокращением программ Medicaid и CHIP, которые ранее покрывали значительную часть расходов на лечение малообеспеченных семей и детей.
По данным Gallup, в прошлом году 12% американцев были вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить медицинские услуги — в общей сложности речь идет о 74 миллиардах долларов. Почти 60% признались, что опасаются оказаться в долгах в случае серьёзной болезни.
Среди других последствий недоступности медицины — отказ от лечения, сокращение расходов на еду, транспорт и жилье, а также невозможность сменить работу из-за привязанной к ней страховки.
Исследование проводилось проходило онлайн и по почте с 18 ноября по 27 декабря 2024 года среди 6 296 человек старше 18 лет.