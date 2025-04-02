Каждый девятый житель США не смог оплатить лечение, показало исследование

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Почти каждый девятый совершеннолетний житель США — около 29 миллионов человек — за последние месяцы не смог оплатить необходимое лечение или приобрести жизненно важные лекарства, что является самым высоким показателем с 2021 года, следует из нового исследования службы Gallup, проведенного совместно с некоммерческой организацией West Health.