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Каждый десятый россиянин оставлял плохой отзыв о прошлой работе

Чаще всего впечатлениями делились москвичи и петербуржцы.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, как часто россияне оставляют отзывы о своем предыдущем месте работы. В опросе приняли участие более 3,5 тысяч пользователей.

Согласно опросу, 28% россиян оставляли отзывы о предыдущей работе. При этом у 18% респондентом мнение о работодателе было положительным, а у 10% — негативное.

Хорошие отзывы чаще других писали специалисты из Свердловской, Самарской и Ростовской областей (5%, 3% и 3% соответственно). Лидерами оказались москвичи и петербуржцы. В это же время негативные комментарии неоднократно оставляли респонденты из Нижегородской и Новосибирской областях, а также из Краснодарского края.

Почти половина опрошенных писала отзывы из-за уверенности в том, что люди должны знать, чего ожидать от компании. Столько же респондентов считают, что соискателям важно понять, какие плюсы и минусы есть у организации. Еще 14% сообщили, что критика поможет работодателю улучшить условия труда.

Помимо прочего, 16% россиян уверены, что отзывы могут способствовать улучшению корпоративной культуры. Почти каждый десятый россиянин указал на другие причины. например, полезно составлять список плюсов и минусов для подготовки к новому собеседованию.

Ранее аналитики подсчитали долю россиян, которые не хотят иметь собственное жилье.