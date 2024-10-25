Каждый десятый россиянин оставлял плохой отзыв о прошлой работе

Хорошие отзывы чаще других писали специалисты из Свердловской, Самарской и Ростовской областей (5%, 3% и 3% соответственно). Лидерами оказались москвичи и петербуржцы. В это же время негативные комментарии неоднократно оставляли респонденты из Нижегородской и Новосибирской областях, а также из Краснодарского края.