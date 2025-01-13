Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости.
«В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе», — показал опрос.
Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомца на работу, — 36% против 28% среди любителей кошек.
Хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев 25% владельцев собак и 14% владельцев кошек. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 3% кошатников и собачников.
По сравнению с 2022 годом, россияне стали чуть чаще критиковать идею приводить питомцев в офис (рост на 5 процентных пунктов). А вот среди владельцев Барсиков и Рэксов число желающих брать питомцев на работу выросло (на 2 процентных пункта среди собачников и на 9 процентных пунктов — среди кошатников).
В опросе сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.