Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца

«В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе», — показал опрос.