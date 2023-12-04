«Каждый человек индивидуален»: Врач развеяла популярный миф о важности завтрака

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через два-три часа после пробуждения, не будет», — приводит слова эксперта «Газета.ru».