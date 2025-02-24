Каждый час перед экраном ухудшает зрение детей, выяснили ученые

Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.
Миопия (близорукость) возникает из-за удлинения глазного яблока. Хотя генетика играет роль, ключевыми факторами риска являются недостаток времени на свежем воздухе и длительная фокусировка на близких объектах.
Команда проанализировала 45 научных работ, охвативших более 335 тыс. человек. Результаты показали, что у детей, проводящих перед дисплеем четыре часа в день, риск развития миопии повышается на 97% по сравнению со сверстниками, не пользующимися устройствами.
У тех, кто уже страдает близорукостью, дополнительный час перед экраном увеличивает вероятность ухудшения зрения на 54%.
Также выяснилось, что использование гаджетов менее часа в день не оказывает значительного влияния на зрение.
Исследование подчеркнуло необходимость баланса между использованием гаджетов и активным отдыхом на свежем воздухе.