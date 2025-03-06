Каждый третий россиянин видит сны о работе

Аналитики также отметили, что женщины чаще видят сны о работе, чем мужчины: 36% против 34%. Наибольшее количество таких сновидений фиксируется у респондентов в возрасте до 34 лет. Положительно на вопрос «Снится ли вам по ночам работа?» ответили 40% опрошенных этой возрастной группы. В то время как среди более старших участников опроса этот показатель составил 33%.