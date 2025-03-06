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Каждый третий россиянин видит сны о работе

Сны о работе беспокоят почти каждого третьего россиянина, как показало новое исследование, проведенное аналитиками сервиса SuperJob. В рамках опроса, который охватил 1 600 сотрудников из всех округов страны, выяснилось, что многие продолжают переживать трудовые будни даже во сне.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: “Снится, когда авралы”; “Кошмарные сны”», — говорится в результатах исследования.

Интересно, что два года назад количество людей, видящих работу во сне, было немного выше — 39%. В 2022 году этот показатель вырос до 42%.

Аналитики также отметили, что женщины чаще видят сны о работе, чем мужчины: 36% против 34%. Наибольшее количество таких сновидений фиксируется у респондентов в возрасте до 34 лет. Положительно на вопрос «Снится ли вам по ночам работа?» ответили 40% опрошенных этой возрастной группы. В то время как среди более старших участников опроса этот показатель составил 33%.

Ранее опрос, проведенный сервисом «Авито Работа», показал, что средний срок поиска новой работы для россиян составляет шесть-семь месяцев после увольнения.