Каждый третий россиянин видит сны о работе

«Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: “Снится, когда авралы”; “Кошмарные сны”», — говорится в результатах исследования.
Интересно, что два года назад количество людей, видящих работу во сне, было немного выше — 39%. В 2022 году этот показатель вырос до 42%.
Аналитики также отметили, что женщины чаще видят сны о работе, чем мужчины: 36% против 34%. Наибольшее количество таких сновидений фиксируется у респондентов в возрасте до 34 лет. Положительно на вопрос «Снится ли вам по ночам работа?» ответили 40% опрошенных этой возрастной группы. В то время как среди более старших участников опроса этот показатель составил 33%.
Ранее опрос, проведенный сервисом «Авито Работа», показал, что средний срок поиска новой работы для россиян составляет шесть-семь месяцев после увольнения.