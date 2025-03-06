Каждый четвертый школьник хочет изучать мемы в школе

Больше всего юным ученикам не хватает занятий по информационным технологиям и робототехнике: такой предмет хотели бы посещать 33% респондентов. 26% считают, что важно не отставать от интернет-культуры и хотели бы видеть в расписании занятия по трендами и мемам (хотя, вероятно, школьники сами знают про них больше преподавателей).