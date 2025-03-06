Каждый четвертый школьник хочет изучать мемы в школе

Школьная программа — предмет непрекращающихся дискуссий в любом обществе: плюсы и минусы ЕГЭ, список произведений для уроков литературы, приоритет одних предметов над другими, новые учебники и много других вопросов.
Но что думают о своих предметах сами школьники? О том, каких дисциплин не хватает в школе, учеников расспросила онлайн-школа Skysmart — а результатами поделилось издание «Афиша Daily».
Больше всего юным ученикам не хватает занятий по информационным технологиям и робототехнике: такой предмет хотели бы посещать 33% респондентов. 26% считают, что важно не отставать от интернет-культуры и хотели бы видеть в расписании занятия по трендами и мемам (хотя, вероятно, школьники сами знают про них больше преподавателей).
18% ответивших были бы рады урокам по стилю и истории моды, а 16% уже в этом возрасте волнуют деньги: они хотят посещать занятия по финансовой грамотности и инвестициям. Еще 13% больше всего интересует культура и история кино: они бы хотели изучать кинематограф и разбираться в жанрах и режиссерах.
Еще среди несуществующих предметов были психология отношений (12%), интеллектуальные игры (9%), современная литература (8%) и уроки макияжа (5%).
Кроме того, школьников интересуют и иностранные языки — больше всего учеников хотели бы посещать немецкий (17%) дополнительный английский (15%). За ними идут китайский (14%), корейский и испанский (по 8%), арабский и японский (по 5%).
Есть, впрочем, и такие подростки, которые вообще не хотят учиться — что с ними делать, рассказывали в отдельном материале.