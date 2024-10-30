Каждого второго россиянина несправедливо обижает начальство

Если вам кажется, что начальство обращается с вами несправедливо, вы не одиноки: 45% россиян винят свое руководство в абьюзе. Это главный вывод, к которому пришел популярный портал для поиска работы Superjob.ru, на днях опубликовавший исследование рынка.
Всего в исследовании приняло участие 1600 «экономически активных граждан с опытом работы» из 370 городов России. Судя по результатам исследования, абьюза в трудовых отношениях становится больше: еще полгода назад на начальство жаловалось только 39% опрошенных.
Кроме того, 14% опрошенных сталкивались с оскорблениями, 13% — с публичной критикой своей работы и психологическим давлением. Каждому десятому респонденту руководитель грубил, а еще 9% сталкивались с «самодурством и высокомерием».
С коллегами у россиян отношения получше: других сотрудников в абьюзе винит только 35% опрошенных. Главные проблемы — психологическое давление, публичная критика, сплетни и необоснованные придирки.
Женщины чаще делятся историями о неподобающем отношении, чем мужчины. Большинство страдающих от руководства работников находятся в возрасте 35−44 года, со стороны коллег — младше 34 лет.
От дохода, кстати, проблемы с руководством никак не зависят: в равной мере от абьюзивного начальства страдают все.
С подробным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Superjob.
Хорошим шагом, чтобы ограничить не знающее границ начальство, мог бы стать закон, запрещающий звонить сотрудникам в нерабочее время. В Австралии как раз такой приняли — рассказываем, что из этого получилось.