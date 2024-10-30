Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждого второго россиянина несправедливо обижает начальство

Портал Superjob.ru опубликовал результаты исследования рынка труда.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Если вам кажется, что начальство обращается с вами несправедливо, вы не одиноки: 45% россиян винят свое руководство в абьюзе. Это главный вывод, к которому пришел популярный портал для поиска работы Superjob.ru, на днях опубликовавший исследование рынка.

Всего в исследовании приняло участие 1600 «экономически активных граждан с опытом работы» из 370 городов России. Судя по результатам исследования, абьюза в трудовых отношениях становится больше: еще полгода назад на начальство жаловалось только 39% опрошенных.

Чаще всего под абьюзом подразумевают нарушения трудового законодательства: сотрудников заставляют заниматься не своей работой, задерживаться допоздна или работать в выходные.

Кроме того, 14% опрошенных сталкивались с оскорблениями, 13% — с публичной критикой своей работы и психологическим давлением. Каждому десятому респонденту руководитель грубил, а еще 9% сталкивались с «самодурством и высокомерием».

С коллегами у россиян отношения получше: других сотрудников в абьюзе винит только 35% опрошенных. Главные проблемы — психологическое давление, публичная критика, сплетни и необоснованные придирки.

Женщины чаще делятся историями о неподобающем отношении, чем мужчины. Большинство страдающих от руководства работников находятся в возрасте 35−44 года, со стороны коллег — младше 34 лет.

От дохода, кстати, проблемы с руководством никак не зависят: в равной мере от абьюзивного начальства страдают все.

С подробным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Superjob.

Хорошим шагом, чтобы ограничить не знающее границ начальство, мог бы стать закон, запрещающий звонить сотрудникам в нерабочее время. В Австралии как раз такой приняли — рассказываем, что из этого получилось.