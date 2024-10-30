Каждого второго россиянина несправедливо обижает начальство

Если вам кажется, что начальство обращается с вами несправедливо, вы не одиноки: 45% россиян винят свое руководство в абьюзе. Это главный вывод, к которому пришел популярный портал для поиска работы Superjob.ru, на днях опубликовавший исследование рынка.